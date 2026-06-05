Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Где и когда смотреть матч Дания — Украина

Где и когда смотреть матч Дания — Украина

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 09:11
Где и когда смотреть матч Дания - Украина
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Национальная команда Украины по футболу проведет свой второй матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. Соперником "сине-желтых" станет команда Дании.

Матч пройдет 7 июня в Оденсе (Дания), сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Дания — Украина стартует в 19:30 по киевскому времени.

Андреа Мальдера во время встречи с болельщиками во Львове
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кто покажет игру Дания — Украина

На территории Украины трансляция товарищеского матча Дания — Украина будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, которая уже много лет является официальным транслятором матчей "сине-желтых". Бесплатно игру покажут на Megogo Спорт на Т2 и в кабельных сетях.

Игру будет обслуживать норвежская судейская бригада во главе с Сигурдом Крингстадом.

Читайте также:

Последний раз Украина играла с датчанами еще в отборе на чемпионат мира-2026 в Германии. Тогда команда Олега Блохина вырвала ничью на территории соперника и победила их 1:0 в Киеве. Тот матч был одним из определяющих для команды ради выхода на ЧМ в Германии.

Также команды играли товарищескую игру в 2003 году, где датчане выиграли 1:0.

Ранее национальные команды Украины и Дании не смогли пройти на чемпионат мира-2026. Обе команды играли в плей-офф отбора, но уступили.

Перед очным матчем Украина в товарищеской игре одолела Польшу со счетом 2:0, а Дания не смогла обыграть ДР Конго, сыграв с ними в безголевую ничью.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что "Динамо" определилось с новым центральным защитником. Это футболист одной из европейских сборных, которая в 2024-м году громила сборную Украины.

Также Новини.LIVE писал, что "Жирона" приняла разные решения относительно будущего украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.

Дания Сборная Украины по футболу товарищеские матчи
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации