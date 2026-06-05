Где и когда смотреть матч Дания — Украина

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Национальная команда Украины по футболу проведет свой второй матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. Соперником "сине-желтых" станет команда Дании.

Матч пройдет 7 июня в Оденсе (Дания), сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Дания — Украина стартует в 19:30 по киевскому времени.

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кто покажет игру Дания — Украина

На территории Украины трансляция товарищеского матча Дания — Украина будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, которая уже много лет является официальным транслятором матчей "сине-желтых". Бесплатно игру покажут на Megogo Спорт на Т2 и в кабельных сетях.

Игру будет обслуживать норвежская судейская бригада во главе с Сигурдом Крингстадом.

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Последний раз Украина играла с датчанами еще в отборе на чемпионат мира-2026 в Германии. Тогда команда Олега Блохина вырвала ничью на территории соперника и победила их 1:0 в Киеве. Тот матч был одним из определяющих для команды ради выхода на ЧМ в Германии.

Также команды играли товарищескую игру в 2003 году, где датчане выиграли 1:0.

Ранее национальные команды Украины и Дании не смогли пройти на чемпионат мира-2026. Обе команды играли в плей-офф отбора, но уступили.

Перед очным матчем Украина в товарищеской игре одолела Польшу со счетом 2:0, а Дания не смогла обыграть ДР Конго, сыграв с ними в безголевую ничью.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что "Динамо" определилось с новым центральным защитником. Это футболист одной из европейских сборных, которая в 2024-м году громила сборную Украины.

Также Новини.LIVE писал, что "Жирона" приняла разные решения относительно будущего украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Ваната.