Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Де та коли дивитися матч Данія — Україна

Де та коли дивитися матч Данія — Україна

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 09:11
Де та коли дивитися матч Данія — Україна
Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Національна команда України з футболу проведе свій другий матч під керівництвом італійського наставника Андреа Мальдери. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Данії.

Матч пройде 7 червня в Оденсе (Данія), повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Данія — Україна стартує о 19:30 за київським часом.

Андреа Мальдера во время встречи с болельщиками во Львове
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Хто покаже гру Данія — Україна

На території України трансляція товариського матчу Данія — Україна буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, яка вже багато років є офіційним транслятором матчів "синьо-жовтих". Безплатно гру покажуть на Megogo Спорт на Т2 і в кабельних мережах.

Гру обслуговуватиме норвезька суддівська бригада на чолі з Сігурдом Крінгстадом.

Читайте також:

Востаннє Україна рала з данцями ще у відборі на чемпіонат світу-2026 у Німеччині. Тоді команда Олега Блохіна вирвала нічию на території суперника та перемогла їх 1:0 у Києві. Той матч був одним із визначальних для команди заради виходу на ЧС в Німеччині.

Також команди грали товариську гру в 2003 році, де данці виграли 1:0.

Раніше національні команди України та Данії не змогли пройти на чемпіонат світу-2026. Обидві команди грали у плей-оф відбору, але поступилися.

Перед очним матчем Україна в товариському матчі здолала Польщу з рахунком 2:0, а Данія не змогла обіграти ДР Конго, зігравши з ними в безгольову нічию.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Динамо" визначилось з новим центральним захисником. Це футболіст однієї з європейських збірних, яка в 2024-му році громила збірну України.

Також Новини.LIVE писав, що "Жирона" ухвалила різні рішення щодо майбутнього українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Данія Збірна України з футболу товариські матчі
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації