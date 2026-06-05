Де та коли дивитися матч Данія — Україна
Національна команда України з футболу проведе свій другий матч під керівництвом італійського наставника Андреа Мальдери. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Данії.
Матч пройде 7 червня в Оденсе (Данія), повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Данія — Україна стартує о 19:30 за київським часом.
Хто покаже гру Данія — Україна
На території України трансляція товариського матчу Данія — Україна буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, яка вже багато років є офіційним транслятором матчів "синьо-жовтих". Безплатно гру покажуть на Megogo Спорт на Т2 і в кабельних мережах.
Гру обслуговуватиме норвезька суддівська бригада на чолі з Сігурдом Крінгстадом.
Востаннє Україна рала з данцями ще у відборі на чемпіонат світу-2026 у Німеччині. Тоді команда Олега Блохіна вирвала нічию на території суперника та перемогла їх 1:0 у Києві. Той матч був одним із визначальних для команди заради виходу на ЧС в Німеччині.
Також команди грали товариську гру в 2003 році, де данці виграли 1:0.
Раніше національні команди України та Данії не змогли пройти на чемпіонат світу-2026. Обидві команди грали у плей-оф відбору, але поступилися.
Перед очним матчем Україна в товариському матчі здолала Польщу з рахунком 2:0, а Данія не змогла обіграти ДР Конго, зігравши з ними в безгольову нічию.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Динамо" визначилось з новим центральним захисником. Це футболіст однієї з європейських збірних, яка в 2024-му році громила збірну України.
Також Новини.LIVE писав, що "Жирона" ухвалила різні рішення щодо майбутнього українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната.