Де та коли дивитися матч Данія — Україна

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Національна команда України з футболу проведе свій другий матч під керівництвом італійського наставника Андреа Мальдери. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Данії.

Матч пройде 7 червня в Оденсе (Данія), повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Данія — Україна стартує о 19:30 за київським часом.

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Хто покаже гру Данія — Україна

На території України трансляція товариського матчу Данія — Україна буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, яка вже багато років є офіційним транслятором матчів "синьо-жовтих". Безплатно гру покажуть на Megogo Спорт на Т2 і в кабельних мережах.

Гру обслуговуватиме норвезька суддівська бригада на чолі з Сігурдом Крінгстадом.

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Востаннє Україна рала з данцями ще у відборі на чемпіонат світу-2026 у Німеччині. Тоді команда Олега Блохіна вирвала нічию на території суперника та перемогла їх 1:0 у Києві. Той матч був одним із визначальних для команди заради виходу на ЧС в Німеччині.

Також команди грали товариську гру в 2003 році, де данці виграли 1:0.

Раніше національні команди України та Данії не змогли пройти на чемпіонат світу-2026. Обидві команди грали у плей-оф відбору, але поступилися.

Перед очним матчем Україна в товариському матчі здолала Польщу з рахунком 2:0, а Данія не змогла обіграти ДР Конго, зігравши з ними в безгольову нічию.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Динамо" визначилось з новим центральним захисником. Це футболіст однієї з європейських збірних, яка в 2024-му році громила збірну України.

Також Новини.LIVE писав, що "Жирона" ухвалила різні рішення щодо майбутнього українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната.