Україна зіграє з Данією — відомі дати товариських матчів

Збірна України в червні проведе два товариські матчі в межах підготовки до наступних офіційних ігор. Команду на ці матчі виведе новий головний тренер.

Другим суперником України стане Данія, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Спершу Україна 31 травня зіграє проти Польщі у Вроцлаві

Україна зіграє проти Данії

7 червня синьо-жовті проведуть виїзний матч із Данією, який відбудеться в Оденсе.

Також стало відомо, що матч проти данців матиме благодійний характер. Данський футбольний союз та Українська асоціація футболу домовилися про фінансовий внесок у проєкт підтримки постраждалих від війни в Україні і розвитку футболу.

Точну суму допомоги та отримувача коштів визначать найближчим часом.

За словами виконавчого директора футбольної асоціації Данії Еріка Брьоггера Расмуссена, Україна була обрана суперником насамперед зі спортивних міркувань, але вони розуміють особливий статус цього матчу.

"Через російське вторгнення повсякденне життя багатьох дітей в Україні сповнене небезпеки. Футбол може відіграти важливу роль: дати перепочинок, об’єднати людей і принести позитив у ці важкі часи", — заявив Расмуссен.

Окрім цього, 3 червня Данія проведе ще один товариський матч проти ДР Конго.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Микола Шапаренко озвучив амбітну мету у футболі — виграти Лігу чемпіонів у складі "Динамо".

Також Новини.LIVE писав, що півзахисник київського клубу може вплинути на кадрові рішення команди, зокрема щодо повернення одного з молодих гравців.