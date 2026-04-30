Главная Спорт Стало известно, где и когда Украина сыграет матч против Дании

Дата публикации 30 апреля 2026 19:02
Украина сыграет с Данией - известны даты товарищеских матчей
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сборная Украины в июне проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к следующим официальным играм. Команду на эти матчи выведет новый главный тренер.

Вторым соперником Украины станет Дания, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Сначала Украина 31 мая сыграет против Польши во Вроцлаве

Украина сыграет против Дании

7 июня сине-желтые проведут выездной матч с Данией, который состоится в Оденсе.

Также стало известно, что матч против датчан будет иметь благотворительный характер. Датский футбольный союз и Украинская ассоциация футбола договорились о финансовом взносе в проект поддержки пострадавших от войны в Украине и развития футбола.

Точную сумму помощи и получателя средств определят в ближайшее время.

По словам исполнительного директора футбольной ассоциации Дании Эрика Брьоггера Расмуссена, Украина была выбрана соперником прежде всего из спортивных соображений, но они понимают особый статус этого матча.

"Из-за российского вторжения повседневная жизнь многих детей в Украине полна опасности. Футбол может сыграть важную роль: дать передышку, объединить людей и принести позитив в эти трудные времена", — заявил Расмуссен.

Кроме этого, 3 июня Дания проведет еще один товарищеский матч против ДР Конго.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
