Коментатор Тигаєв опинився в реанімації після удару струмом на риболовлі

Олександр Тингаєв у радіоефірі. Фото: скріншот Instagram

В українській спортивній родині сталася трагедія. Відомий коментатор Олександр Тингаєв став жертвою нещасного випадку. Він потрапив до реанімації після відпочинку на природі.

Лікарі борються за життя людини, чий голос знають мільйони вболівальників, повідомляють Новини.LIVE.

Інцинеднт з Олександром Тингаєвим стався під час риболовлі. Спортивний коментатор зачепив вудкою високовольтний кабель. Його вдарило струмом, унаслідок чого понад 90% тіла виявилися ураженими. Постраждалого доставили в опіковий центр, де за його життя борються лікарі. Тингаєв перебуває в реанімації.

Хто такий Олександр Тингаєв

Вихованець футбольної школи полтавської "Ворскли" прийшов у журналістику в 17 років. Уже з 2004 року він почав працювати на українських телеканалах, які мовлять на всю країну.

Найбільшу популярність Тингаєву принесла робота на чемпіонаті Європи з футболу 2008 року. Тоді голос Тінгаєва звучав у домі кожного українського вболівальника, який дивився турнір. Останніми роками 46-річний Тингаєв багато працює на радіо.

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