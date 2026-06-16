Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ф'юрі просить бої з Джошуа і Усиком

Ф'юрі просить бої з Джошуа і Усиком

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 11:24
Ф'юрі просить бої з Джошуа і Усиком
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, які поєдинки хотів би провести найближчим часом. Британець дав зрозуміти, що його цікавлять лише найгучніші бої у дивізіоні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал iFL TV.

Тайсон Фьюри
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Ф’юрі зацікавлений у справжніх боях

Ф’юрі заявив, що не має наміру брати участь у виставкових шоу чи поєдинках, які не мають спортивного значення.

За словами британця, він хоче зосередитися на боях із найсильнішими суперниками надважкої ваги.

Серед бажаних опонентів британець назвав Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Ф’юрі не виключив можливості реваншу з українцем, якому двічі поступився у титульних поєдинках.

Читайте також:

Також ексчемпіон наголосив, що готовий зустрітися з будь-яким боксером, який на той момент володітиме чемпіонським поясом у надважкій вазі. Серед пріоритетів може бути володар тимчасового титулу WBC Агіт Кабаєл.

Бій із Джошуа запланований на листопад

Окремо Ф’юрі висловився про можливий поєдинок із Джошуа. Британець переконаний у власній перевазі над співвітчизником та вважає, що здатен завершити бій достроково.

Поєдинок між Ф’юрі та Джошуа називають одним із найбільших протистоянь в історії британського боксу. За попередньою інформацією, поєдинок має відбутися у листопаді 2026 року на "Вемблі".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зустріч Олександра Усика з президентом США Дональдом Трампом, після якої боксер оприлюднив спільний знімок та звернувся зі словами вдячності.

Також Новини.LIVE писав, що Дар'я Зотова офіційно оголосила про завершення стосунків із футболістом Миколою Кухаревичем.

Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації