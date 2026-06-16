Ф'юрі просить бої з Джошуа і Усиком

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, які поєдинки хотів би провести найближчим часом. Британець дав зрозуміти, що його цікавлять лише найгучніші бої у дивізіоні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал iFL TV.

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Ф’юрі зацікавлений у справжніх боях

Ф’юрі заявив, що не має наміру брати участь у виставкових шоу чи поєдинках, які не мають спортивного значення.

За словами британця, він хоче зосередитися на боях із найсильнішими суперниками надважкої ваги.

Серед бажаних опонентів британець назвав Ентоні Джошуа та Олександра Усика. Ф’юрі не виключив можливості реваншу з українцем, якому двічі поступився у титульних поєдинках.

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Також ексчемпіон наголосив, що готовий зустрітися з будь-яким боксером, який на той момент володітиме чемпіонським поясом у надважкій вазі. Серед пріоритетів може бути володар тимчасового титулу WBC Агіт Кабаєл.

Бій із Джошуа запланований на листопад

Окремо Ф’юрі висловився про можливий поєдинок із Джошуа. Британець переконаний у власній перевазі над співвітчизником та вважає, що здатен завершити бій достроково.

Поєдинок між Ф’юрі та Джошуа називають одним із найбільших протистоянь в історії британського боксу. За попередньою інформацією, поєдинок має відбутися у листопаді 2026 року на "Вемблі".

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