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Головна Спорт Усик показав фото з Трампом та висловив подяку за зустріч

Усик показав фото з Трампом та висловив подяку за зустріч

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 01:37
Усик показав фото з Трампом та висловив подяку за зустріч
Олександр Усик і Дональд Трамп. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик опублікував фото з президентом США Дональдом Трампом, яке було зроблено під час візиту до Білого дому. Він висловив слова подяки лідеру США за можливість зустрітися та поговорити особисто.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост Усика в Instagram.

Що сказав Усик про зустріч з Трампом

"Зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Дякую за запрошення, вашу гостинність в теплий прийом. Спорт справді об'єднує людей, виховує повагу та зближує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися", — написав український боксер.

Зауважимо, що про візит Усика до Білого дому стало відомо в ніч проти 13 червня. Тоді фото опублікувала радниця Трампа Марго Мартін.

Усик зустрівся з Трампом та показав фото
Олександр Усик і Дональд Трамп. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, згідно слів журналіста Остапа Яриша, спілкування Усика з Трампом було теплим і тривало довше, ніж планувалося спочатку. Проте подробиці зустрічі досі невідомі. Водночас слід зауважити, що цей візит був за добу до того, як на подвір'ї Білого дому пройшов чемпіонат UFC в день 80-річчя Трампа.

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Також ми писали, що Усик на одному із заходів у США висловився щодо війни в Україні та можливих шляхів досягнення миру. Він пояснив, чому українці не можуть погодитися на втрату окупованих територій.

США Дональд Трамп Олександр Усик
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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