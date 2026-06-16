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Главная Спорт Усик опубликовал фото с Трампом и поблагодарил за встречу

Усик опубликовал фото с Трампом и поблагодарил за встречу

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 01:37
Усик опубликовал фото с Трампом и поблагодарил его за встречу
Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик опубликовал фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанное во время визита в Белый дом. Он поблагодарил лидера США за возможность встретиться и поговорить лично.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Усика в Instagram.

Что сказал Усик о встрече с Трампом

«Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Спасибо за приглашение, ваше гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, воспитывает уважение и сближает культуры. Я искренне ценю возможность встретиться и пообщаться», — написал украинский боксер.

Отметим, что о визите Усика в Белый дом стало известно в ночь на 13 июня. Тогда фото опубликовала советница Трампа Марго Мартин.

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Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, по словам журналиста Остапа Яриша, общение Усика с Трампом было теплым и длилось дольше, чем планировалось изначально. Однако подробности встречи до сих пор неизвестны. В то же время следует отметить, что этот визит состоялся за сутки до того, как во дворе Белого дома прошел чемпионат UFC в день 80-летия Трампа.

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Также мы писали, что Усик на одном из мероприятий в США высказался о войне в Украине и возможных путях достижения мира. Он объяснил, почему украинцы не могут согласиться на потерю оккупированных территорий.

США Дональд Трамп Александр Усик
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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