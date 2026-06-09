Журнал TIME включил Усика в список 50 самых влиятельных людей в спорте

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик вошел в топ-50 самых влиятельных людей в мировом спорте по версии журнала TIME. Чемпиона мира в супертяжелом весе отметили в категории "Лидеры".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на TIME.

Александр Усик. Фото: Reuters

Усик среди самых влиятельных людей спорта

Эксперты признали Усика одной из главных фигур мирового спорта в 2026 году. Украинец оказался в категории "Лидеры", в которую также вошли влиятельные представители различных видов спорта.

Вместе с Усиком в Топ-50 оказались звезды НБА Стивен Карри, Леброн Джеймс, Майкл Джордан, футболисты Криштиану Роналду, Эрлинг Холланд и Лионель Месси, президент ФИФА Джанни Инфантино, глава UFC Дайна Уайт, британский принц Гарри и другие известные деятели спортивного мира.

Среди "Новаторов" оказались американская фигуристка Алиса Лю, горнолыжница Линдси Вонн и кенийский легкоатлет Себастьян Саве.

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Александр Усик — украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. Олимпийский чемпион 2012 года, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и двукратный абсолютный чемпион в супертяжелом. Он выиграл 25 боев, 16 из них нокаутом, и ни разу не проиграл.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинский телекомментатор Александр Тингаев скончался в больнице после несчастного случая, произошедшего несколько дней назад.