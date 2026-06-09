TIME вніс Усика до 50 найвпливовіших у спорті

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик увійшов до Топ-50 найвпливовіших людей у світовому спорті за версією журналу TIME. Чемпіона світу в надважкій вазі відзначили в категорії "Лідери".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на TIME.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик серед найвпливовіших людей спорту

Експерти визнали Усика однією з головних постатей світового спорту у 2026 році. Українець опинився в категорії "Лідери", до якої також увійшли впливові представники різних видів спорту.

Разом з Усиком у Топ-50 опинилися зірки НБА Стівен Каррі, Леброн Джеймс, Майкл Джордан, футболісти Кріштіану Роналду, Ерлінг Голанн та Ліонель Мессі, президент ФІФА Джанні Інфантіно, глава UFC Дейна Вайт, британський принц Гаррі та інші відомі діячі спортивного світу.

Серед "Новаторів" опинилися американська фігуристка Аліса Лю, гірськолижниця Ліндсі Вонн та кенійський легкоатлет Себастьян Саве.

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Олександр Усик — український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. Олімпійський чемпіон 2012 року, колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі та дворазовий абсолют у надважкій. Він виграв 25 боїв, 16 нокаутами, і жодного разу не програв.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що український телекоментатор Олександр Тингаєв помер у лікарні після нещасного випадку, який стався кілька днів тому.