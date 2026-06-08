У реанімації помер коментатор Олександр Тингаєв

Коментатор Олександр Тингаєв. Фото: facebook.com/tyngaev

Українська спортивна та медійна спільнота зазнала непоправної втрати — у реанімаційному відділенні опікового центру помер відомий коментатор і журналіст Олександр Тингаєв. Серце 46-річного фахівця, чий голос знали мільйони футбольних уболівальників по всій країні, зупинилося після відчайдушної боротьби медиків за його життя.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE.

Олександр Тингаєв помер від удару струмом

Лікарям реанімаційного відділення не вдалося врятувати життя відомого спортивного коментатора Олександра Тингаєва — він помер від отриманих травм. Напередодні журналіст потрапив до опікового центру після моторошного інциденту на природі, який стався під час риболовлі. Перебуваючи біля водойми, чоловік необережно змахнув вудкою та зачепив високовольтний кабель, що проходив над головою.

Олександр Тингаєв. Фото: facebook.com/tyngaev

Потужний розряд електричного струму завдав Олександру Тингаєву несумісних із життям ушкоджень. Медики констатували ураження понад 90% поверхні тіла. Попри всі зусилля лікарів, організм 46-річного медійника не витримав.

Хто такий Олександр Тингаєв

Олександр Тингаєв залишив глибокий слід в історії вітчизняного спортивного мовлення. Свій шлях у великому спорті він розпочинав на футбольній мапі як вихованець академії полтавської "Ворскли". Проте справжнім покликанням для нього стала журналістика, у яку він прийшов зовсім юним, у 17 років. Починаючи з 2004 року, талановитий репортер працював на провідних українських телеканалах національного рівня.

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Олександр Тингаєв на радіо. Фото: facebook.com/tyngaev

Його фірмовий голос лунав практично в кожній оселі футбольних фанатів, які активно стежили за матчами. Останні роки свого життя Олександр Тингаєв присвятив радіомовленню, де залишався вірним професії та своїй багатотисячній аудиторії.

Співчуття рідним, близьким та колегам Олександра.

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