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Головна Спорт Маліновський та Забарний звернулися до Еріксена після матчу з Данією

Маліновський та Забарний звернулися до Еріксена після матчу з Данією

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 11:12
Забарний та Маліновський прокоментували інцидент з Еріксеном
Ілля Забарний під час матчу зі збірною Данії. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Ветеран збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів у другому таймі товариського матчу проти України. Гру було зупинено, її не буде продовжено. Лікарі врятували життя півзахисника, який зумів самостійно покинути поле.

Футболісти збірної України підтримали Еріксена після поєдинку, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сторінки гравців в Instagram.

Крістіан Еріксен схопився за груди на 65-й хвилині матчу. Досвідчений футболіст упав на поле, навколо нього відразу ж зібралися гравці обох команд. На поле вибігли лікарі, які допомогли данцю прийти до тями.

Сборная Дании
Емоції футболістів збірної Данії. Фото: УАФ

Підтримка гравцеві збірної Данії

Незадовго до інциденту Крістіан Еріксен обмінявся кількома фразами з Русланом Маліновським, який зазнав травми і пройшов повз данця. Новачок "Трабзонспора" згадав про цей епізод.

"Лише кілька миттєвостей тому ми жартували, а потім сталося таке. Найшвидшого тобі одужання! Сил тобі і твоїй родині", — так Маліновський звернувся до Еріксена на своїй сторінці в соціальній мережі.

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Ілля Забарний був одним із перших гравців, які покликали на поле лікарів у моменті з падінням Крістіана Еріксена на поле. Через кілька годин після зупинки поєдинку капітан збірної України підтримав візаві з данської команди: "Ми всі з тобою".

Лікар збірної Данії через кілька годин після інциденту написав, що з Крістіаном Еріксеном усе гаразд. У відновленні футболіста бере участь його кардіолог. Ветеран передав привіт і подякував усім за підтримку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про емоційні слова головного тренера збірної України Андреа Мальдери після матчу.

Також Новини.LIVE цитували наставника збірної Данії Браяна Рімера, який не приховував, що його підопічні були в стані шоку.

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Збірна України з футболу Ілля Забарний Крістіан Еріксен
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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