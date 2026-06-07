Лікар збірної Данії повідомив деталі щодо стану здоров'я Еріксена
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який знепритомнів під час товариського матчу проти України, почувається добре. Футболіст перебуває під наглядом лікарів та проходить додаткові обстеження.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Twitter Данського футбольного союзу.
Що відомо про стан Еріксена
Лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів, що після інциденту футболіст швидко прийшов до тями та самостійно залишив поле.
"Крістіан почувається добре і сам пішов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював так, як і мав", — сказав Боесен.
За словами медика, Еріксен ненадовго втратив свідомість, однак контакт із ним вдалося встановити практично одразу після надання допомоги.
Наразі футболіст перебуває в лікарні, де проходить додаткові обстеження. Лікарі намагаються встановити причину інциденту, який стався під час матчу.
"Він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", — додав лікар збірної Данії.
Інцидент стався у другому таймі товариського матчу між Данією та Україною. Після втрати свідомості Еріксеном гру було зупинено, а згодом представники команд ухвалили рішення не відновлювати поєдинок.
На момент зупинки Данія перемагала з рахунком 2:1.
Для Еріксена це вже не перший серйозний інцидент зі здоров'ям на футбольному полі. Під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії у червні 2021 року в нього сталася зупинка серця. Після цього футболісту встановили кардіовертер-дефібрилятор, що дозволило йому повернутися до професійної кар'єри.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про завершення спору між "Інгульцем" і трьома колишніми футболістами команди, який завершився не на користь клубу з Петрового.
Також Новини.LIVE писав, що в харківському "Металісті 1925" готуються до кардинальних змін, які торкнуться не лише структури клубу. Уже в червні команда може отримати нову назву та оновлену айдентику.