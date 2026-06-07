Лікар збірної Данії повідомив деталі щодо стану здоров'я Еріксена

Футболісти збірних Данії та України закривають Крістіана Еріксена від уболівальників та телекамер. Фото: УАФ

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який знепритомнів під час товариського матчу проти України, почувається добре. Футболіст перебуває під наглядом лікарів та проходить додаткові обстеження.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Twitter Данського футбольного союзу.

Повідомлення Данського футбольного союзу. Фото: скриншот

Що відомо про стан Еріксена

Лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів, що після інциденту футболіст швидко прийшов до тями та самостійно залишив поле.

"Крістіан почувається добре і сам пішов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював так, як і мав", — сказав Боесен.

За словами медика, Еріксен ненадовго втратив свідомість, однак контакт із ним вдалося встановити практично одразу після надання допомоги.

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Наразі футболіст перебуває в лікарні, де проходить додаткові обстеження. Лікарі намагаються встановити причину інциденту, який стався під час матчу.

"Він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", — додав лікар збірної Данії.

Інцидент стався у другому таймі товариського матчу між Данією та Україною. Після втрати свідомості Еріксеном гру було зупинено, а згодом представники команд ухвалили рішення не відновлювати поєдинок.

На момент зупинки Данія перемагала з рахунком 2:1.

Для Еріксена це вже не перший серйозний інцидент зі здоров'ям на футбольному полі. Під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії у червні 2021 року в нього сталася зупинка серця. Після цього футболісту встановили кардіовертер-дефібрилятор, що дозволило йому повернутися до професійної кар'єри.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про завершення спору між "Інгульцем" і трьома колишніми футболістами команди, який завершився не на користь клубу з Петрового.