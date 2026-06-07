Харківський Металіст 1925 у червні змінить свою назву та символіку

Гравці харківського "Металіста 1925". Фото: "Металіст 1925"

Харківський "Металіст 1925" найближчим часом може провести масштабний ребрендинг. Клуб планує змінити назву, логотип, кольори та іншу клубну символіку.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке, яке своєю чергою підтвердило інформацію ведучого YouTube-каналу Камон, Плей! Артема Онищенка.

Генеральний директор клубу Богдан Бойко. Фото: "Металіст 1925"

Яку нову назву отримає "Металіст 1925"

За даними джерела, "Металіст 1925" змінить назву на ФК "Харків". Очікується, що офіційно про це можуть оголосити вже в середині червня після завершення всіх процедур погодження з УАФ та УПЛ.

При цьому новий бренд не матиме жодного стосунку до колишнього ФК "Харків", який виступав у Вищій лізі та УПЛ у 2005-2009 роках.

Крім зміни назви, клуб планує оновити логотип, символіку та кольорову гаму. Повідомляється, що від нинішньої айдентики може залишитися лише відтінок, наближений до жовтого.

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Що відомо про ребрендинг

У клубі розглядають ребрендинг як частину відзначення 10-річчя з моменту заснування. При цьому наголошується, що зміни не означають відмову від історії та традицій "Металіста 1925".

Чутки про перейменування у "Харків" тривають вже рік, з моменту, коли наближені до клубу люди, зареєстрували ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ХАРКІВ".

Раніше в квітні цього року харківський клуб оголосив про початок співпраці з Adidas, який стане новим технічним партнером команди із сезону-2026/2027.

Колишній ФК "Харків" припинив існування у 2010 році після того, як комітет з атестації клубів Федерації футболу України позбавив його професійного статусу через заборгованість із зарплати, а також порушення у фінансовій звітності.

"Металіст 1925" — футбольний клуб із Харкова, заснований у 2016 році. Команда повернулася до УПЛ за підсумками сезону-2025/26 та готується до нового чемпіонату з оновленою структурою і, ймовірно, новою назвою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Андреа Мальдера оголосив перелік футболістів, які увійшли в заявку на контрольний матч збірної України проти Данії.

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