Харьковский Металлист 1925 в июне изменит свое название и символику

Игроки харьковского "Металлиста 1925". Фото: "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" в ближайшее время может провести масштабный ребрендинг. Клуб планирует изменить название, логотип, цвета и другую клубную символику.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке, которое в свою очередь подтвердило информацию ведущего YouTube-канала Камон, Плей! Артема Онищенко.

Генеральный директор клуба Богдан Бойко. Фото: "Металлист 1925"

Какое новое название получит "Металлист 1925"

По данным источника, "Металлист 1925" сменит название на ФК "Харьков". Ожидается, что официально об этом могут объявить уже в середине июня после завершения всех процедур согласования с УАФ и УПЛ.

При этом новый бренд не будет иметь никакого отношения к бывшему ФК "Харьков", который выступал в Высшей лиге и УПЛ в 2005-2009 годах.

Кроме смены названия, клуб планирует обновить логотип, символику и цветовую гамму. Сообщается, что от нынешней айдентики может остаться лишь оттенок, приближенный к желтому.

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Что известно о ребрендинге

В клубе рассматривают ребрендинг как часть празднования 10-летия с момента основания. При этом отмечается, что изменения не означают отказ от истории и традиций "Металлиста 1925".

Слухи о переименовании в "Харьков" продолжаются уже год, с момента, когда приближенные к клубу люди, зарегистрировали ООО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ХАРЬКОВ".

Ранее в апреле этого года харьковский клуб объявил о начале сотрудничества с Adidas, который станет новым техническим партнером команды с сезона-2026/2027.

Бывший ФК "Харьков" прекратил существование в 2010 году после того, как комитет по аттестации клубов Федерации футбола Украины лишил его профессионального статуса из-за задолженности по зарплате, а также нарушений в финансовой отчетности.

"Металлист 1925" — футбольный клуб из Харькова, основанный в 2016 году. Команда вернулась в УПЛ по итогам сезона-2025/26 и готовится к новому чемпионату с обновленной структурой и, вероятно, новым названием.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Андреа Мальдера объявил перечень футболистов, которые вошли в заявку на контрольный матч сборной Украины против Дании.

Также Новини.LIVE писал о громком инциденте с участием российских спортсменок во время церемонии награждения международного турнира. После успеха украинки представительницы России отказались оставаться на пьедестале и демонстративно покинули место проведения церемонии.