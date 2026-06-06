Росіянки демонстративно зійшли з п'єдесталу під час нагородження українки

Українська спортсменка Дарія Мальчевська здобула золоту медаль чемпіонату Європи з панкратіону. Під час нагородження російські спортсменки не залишилися на п'єдесталі під час виконання гімну України.

Про це свідчить відео з церемонії нагородження, передає портал Новини.LIVE.

Що сталося на нагородженні

У ваговій категорії до 62 кг серед спортсменок U17 перемогу здобула представниця України Дарія Мальчевська. Друге місце посіла Валерія Пляннікова, а бронзові нагороди отримали Єлизавета Антохіна та Аріна Тихонова, які виступали під прапором Росії.

Під час церемонії нагородження, коли розпочалося виконання державного гімну України на честь переможниці турніру, російські спортсменки залишили п'єдестал. Відео цього моменту швидко поширилося в соціальних мережах.

Наразі офіційних коментарів від організаторів турніру або представників російської команди щодо цього інциденту не надходило.

Чемпіонат Європи з панкратіону проходить за участю спортсменів із різних країн континенту та є одним із головних міжнародних стартів сезону для молодіжних і кадетських збірних.

Дарія Мальчевська — українська спортсменка, яка виступає у панкратіоні. На чемпіонаті Європи 2026 року вона стала чемпіонкою у ваговій категорії до 62 кг серед дівчат віком до 17 років.

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