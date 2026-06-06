Россиянки демонстративно сошли с пьедестала во время награждения украинки
Украинская спортсменка Дарья Мальчевская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по панкратиону. Во время награждения российские спортсменки не остались на пьедестале во время исполнения гимна Украины.
Об этом свидетельствует видео с церемонии награждения, передает портал Новини.LIVE.
Что произошло на награждении
В весовой категории до 62 кг среди спортсменок U17 победу одержала представительница Украины Дарья Мальчевская. Второе место заняла Валерия Плянникова, а бронзовые награды получили Елизавета Антохина и Арина Тихонова, которые выступали под флагом России.
Во время церемонии награждения, когда началось исполнение государственного гимна Украины в честь победительницы турнира, российские спортсменки покинули пьедестал. Видео этого момента быстро распространилось в социальных сетях.
@dshikwsay
Кто там говорил что только укр сходит с пьедестала? 🥹 #armenia #україна🇺🇦 #рашапашара #россиядлягрустных #украинскийтикток♬ оригинальная аудиозапись - LYUKSIЧитайте также:
Пока официальных комментариев от организаторов турнира или представителей российской команды по этому инциденту не поступало.
Чемпионат Европы по панкратиону проходит с участием спортсменов из разных стран континента и является одним из главных международных стартов сезона для молодежных и кадетских сборных.
Дарья Мальчевская — украинская спортсменка, которая выступает в панкратионе. На чемпионате Европы 2026 года она стала чемпионкой в весовой категории до 62 кг среди девушек в возрасте до 17 лет.
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