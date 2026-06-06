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Главная Спорт Россиянки демонстративно сошли с пьедестала во время награждения украинки

Россиянки демонстративно сошли с пьедестала во время награждения украинки

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 21:55
Россиянки демонстративно сошли с пьедестала во время награждения украинки
Дарья Мальчевская. Фото: Instagram спортсменки

Украинская спортсменка Дарья Мальчевская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по панкратиону. Во время награждения российские спортсменки не остались на пьедестале во время исполнения гимна Украины.

Об этом свидетельствует видео с церемонии награждения, передает портал Новини.LIVE.

Что произошло на награждении

В весовой категории до 62 кг среди спортсменок U17 победу одержала представительница Украины Дарья Мальчевская. Второе место заняла Валерия Плянникова, а бронзовые награды получили Елизавета Антохина и Арина Тихонова, которые выступали под флагом России.

Во время церемонии награждения, когда началось исполнение государственного гимна Украины в честь победительницы турнира, российские спортсменки покинули пьедестал. Видео этого момента быстро распространилось в социальных сетях.

@dshikwsay

Кто там говорил что только укр сходит с пьедестала? 🥹 #armenia #україна🇺🇦 #рашапашара #россиядлягрустных #украинскийтикток

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Пока официальных комментариев от организаторов турнира или представителей российской команды по этому инциденту не поступало.

Чемпионат Европы по панкратиону проходит с участием спортсменов из разных стран континента и является одним из главных международных стартов сезона для молодежных и кадетских сборных.

Дарья Мальчевская — украинская спортсменка, которая выступает в панкратионе. На чемпионате Европы 2026 года она стала чемпионкой в весовой категории до 62 кг среди девушек в возрасте до 17 лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал подробности предстоящего контрольного поединка между сборными Украины и Дании, включая информацию о его трансляции для украинских болельщиков. Матч привлек значительное внимание из-за подготовки команды к следующим международным стартам.

Также Новини.LIVE писал о серьезных проблемах со здоровьем, которые возникли у украинского комментатора Романа Тынгаева после удара током. После инцидента его доставили в больницу, где врачам пришлось бороться за стабилизацию его состояния.

панкратион единоборства Дарья Мальчевская
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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