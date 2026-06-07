Данія — Україна: Мальдера назвав заявку на гру

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 7 червня в Оденсе зіграє товариський поєдинок проти Данії. Для головного тренера Андреа Мальдери він стане другим на чолі національної команди.

Перед матчем Мальдера визначився із заявкою на поєдинок, повідомив портал Новини.LIVE.

Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Мальдера викликав усіх лідерів збірної

До списку потрапили всі лідери національної команди, включно з Іллею Забарним та Русланом Маліновським, яких не було на товариській грі проти Польщі. Також до списку потрапив капітан команди Андрій Ярмоленко та форвард Артем Довбик, який не грав проти поляків, хоча й був на лаві запасних.

До воротарської лінії увійшли Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін та Руслан Нещерет. Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не приєднається до збірної.

До списку захисників потрапили Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко та Ілля Забарний.

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До заявки півзахисників увійшли Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук, Руслан Маліновський та Олександр Назаренко.

Серед нападників до заявки потрапили Роман Яремчук, Артем Довбик та Матвій Пономаренко.

Заявка на матч Данія — Україна. Фото: УАФ

Матч Данія — Україна розпочнеться о 19:30 за київським часом. У першому матчі під керівництвом Мальдери збірна України обіграла Польщу з рахунком 2:0.

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