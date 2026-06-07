Дания — Украина: Мальдера назвал заявку на игру

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 7 июня в Оденсе сыграет товарищеский поединок против Дании. Для главного тренера Андреа Мальдеры он станет вторым во главе национальной команды.

Перед матчем Мальдера определился с заявкой на поединок, сообщил портал Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко. Фото: УАФ

Мальдера вызвал всех лидеров сборной

В список попали все лидеры национальной команды, включая Илью Забарного и Руслана Малиновского, которых не было на товарищеской игре против Польши. Также в список попал капитан команды Андрей Ярмоленко и форвард Артем Довбик, который не играл против поляков, хотя и был на скамейке запасных.

Во вратарскую линию вошли Георгий Ермаков, Анатолий Трубин и Руслан Нещерет. Ранее стало известно, что Андрей Лунин не присоединится к сборной.

В список защитников попали Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Романчук, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко и Илья Забарный.

Читайте также:

В заявку полузащитников вошли Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Георгий Судаков, Олег Очеретько, Даниил Игнатенко, Артем Бондаренко, Геннадий Синчук, Руслан Малиновский и Александр Назаренко.

Среди нападающих в заявку попали Роман Яремчук, Артем Довбик и Матвей Пономаренко.

Заявка на матч Дания — Украина. Фото: УАФ

Матч Дания — Украина начнется в 19:30 по киевскому времени. В первом матче под руководством Мальдеры сборная Украины обыграла Польшу со счетом 2:0.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о резонансном эпизоде на международных соревнованиях, где россиянки отказались оставаться на пьедестале во время награждения представительницы Украины.

Также Новини.LIVE писал о смертельном несчастном случае в Альпах, жертвой которого стал спортсмен из Германии. Трагедия произошла во время полета в горной местности и завершилась гибелью мужчины.

Ваша пробная версия Premium закончилась