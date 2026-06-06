Німецький спортсмен загинув під час польоту в Альпах

Стрибок у Вінгсьюті. Фото: startskydiving.com

У Швейцарських Альпах загинув 47-річний спортсмен із Німеччини, який здійснював стрибок у вінгсьюті. Трагедія сталася на горі Гігервальдшпіц заввишки 2082 метри.

Про це повідомила поліція кантону Санкт-Галлен, передаэ портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Що відомо про трагедію

За даними правоохоронців, чоловік із міста Креммен у федеральній землі Бранденбург увечері 5 червня вирушив на стрибок разом із 37-річним напарником.

Невдовзі після початку польоту спортсмен з невстановлених причин втратив керування та впав зі значної висоти. Рятувальники, які прибули на місце події, змогли лише евакуювати тіло загиблого до підніжжя гори.

"Точні обставини падіння розслідує альпійська оперативна група поліції кантону Санкт-Галлен під керівництвом федеральної прокуратури", — повідомив представник поліції.

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Це вже другий смертельний випадок серед спортсменів, які займаються польотами у вінгсьюті, в регіоні за останній тиждень. Днем раніше в Нижньому Вале загинув 29-річний спортсмен.

Вінгсьют — спеціальний костюм-крило, який дозволяє спортсменам планерувати в повітрі після стрибка з великої висоти. Ця дисципліна вважається однією з найекстремальніших через високий ризик для життя навіть за наявності великого досвіду.

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