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Главная Спорт Немецкий спортсмен погиб во время полета в Альпах

Немецкий спортсмен погиб во время полета в Альпах

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Дата публикации 6 июня 2026 23:39
Немецкий спортсмен погиб во время полета в Альпах
Прыжок в Вингсьюте. Фото: startskydiving.com

В Швейцарских Альпах погиб 47-летний спортсмен из Германии, который совершал прыжок в вингсьюте. Трагедия произошла на горе Гигервальдшпиц высотой 2082 метра.

Об этом сообщила полиция кантона Санкт-Галлен, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Что известно о трагедии

По данным правоохранителей, мужчина из города Креммен в федеральной земле Бранденбург вечером 5 июня отправился на прыжок вместе с 37-летним напарником.

Вскоре после начала полета спортсмен по неустановленным причинам потерял управление и упал со значительной высоты. Спасатели, прибывшие на место происшествия, смогли лишь эвакуировать тело погибшего к подножию горы.

"Точные обстоятельства падения расследует альпийская оперативная группа полиции кантона Санкт-Галлен под руководством федеральной прокуратуры", — сообщил представитель полиции.

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Это уже второй смертельный случай среди спортсменов, занимающихся полетами в вингсьюте, в регионе за последнюю неделю. Днем ранее в Нижнем Вале погиб 29-летний спортсмен.

Вингсьют — специальный костюм-крыло, который позволяет спортсменам планировать в воздухе после прыжка с большой высоты. Эта дисциплина считается одной из самых экстремальных из-за высокого риска для жизни даже при наличии большого опыта.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где украинские болельщики смогут увидеть спарринг сборной Украины против Дании и на каких ресурсах будет доступна прямая трансляция встречи. Поединок станет одним из ключевых этапов подготовки команды к ближайшим международным матчам.

Также Новини.LIVE писал, что известный украинский комментатор Роман Тынгаев получил тяжелые повреждения из-за поражения электрическим током. После чрезвычайного происшествия его доставили в больницу, где медики поместили журналиста в реанимационное отделение.

Германия трагедия смерть
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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