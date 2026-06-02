Главная Спорт Украинский велоспортсмен и военнослужащий СБУ погиб на фронте

Дата публикации 2 июня 2026 15:47
На войне погиб кандидат в мастера спорта и военнослужащий СБУ Басюк
Украинский военнослужащий Егор Басюк. Фото: скриншот YouTube

В конце мая мая во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий специального подразделения Службы безопасности Украины Егор Басюк. Автомобиль, в котором находился боец, попал под вражеский обстрел. После ранения его эвакуировали в одну из больниц Днепра.

Врачи не смогли спасти жизнь защитника, ему было всего 23 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Винницкий городской совет.

Егор Басюк родился 10 февраля 2004 года в Виннице. До начала военной службы он активно занимался спортом, имел звание кандидата в мастера спорта и первый взрослый разряд по спортивному ориентированию. Также увлекался велоспортом и неоднократно принимал участие в соревнованиях по велогонкам. В 2025 году он добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

Защитник Украины в 23 года

За службу Егор Басюк получил позывной "Парадокс". После гибели ему было посмертно присвоено воинское звание старшего сержанта. Кроме того, защитника наградили медалью "За отвагу" за проявленные мужество и верность воинскому долгу.

Прощание с воином прошло на Аллее Славы Сабаровского кладбища в Виннице. У Егора остались родители, две сестры и два брата. 

СБУ велоспорт война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
