Российский удар по Киеву унес жизнь экс-хоккеиста Орлова

Юрий Орлов. Фото: Украинская федерация флорбола

В результате российского удара по Киеву погиб бывший украинский хоккеист и игрок флорбольного клуба КФК Юрий Орлов. Вместе с ним погибла и его девушка.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую федерацию флорбола.

Трагедия произошла во время российской атаки в ночь на 14 мая. Орлов жил в многоэтажном доме в Дарницком районе столицы, который попал под удар.

Юрию Орлову было 30 лет. В прошлом он выступал за хоккейные клубы "Льдинка-Компаньон", "Дженералз", "Спарта" и "Шторм". В последние годы спортсмен играл во флорбол за клуб КФК.

Украинская федерация флорбола обнародовала официальное заявление, в котором выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

"Юрий был не просто игроком — он был человеком, который жил флорболом, отдавал все силы развитию команды и оставил весомый след в украинском флорболе. Его преданность делу, профессионализм и человечность навсегда останутся в памяти всех, кто имел честь его знать", — говорится в сообщении федерации.

В соцсетях сообщили, что вместе с Орловым погибла его девушка.

