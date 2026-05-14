Головна Спорт В результаті російського удару загинув відомий українький ексхокеїст

В результаті російського удару загинув відомий українький ексхокеїст

Дата публікації: 14 травня 2026 23:18
Російський удар по Києву забрав життя ексхокеїста Орлова
Юрій Орлов. Фото: Українська федерація флорболу

Унаслідок російського удару по Києву загинув колишній український хокеїст та гравець флорбольного клубу КФК Юрій Орлов. Разом із ним загинула і його дівчина.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Українську федерацію флорболу.

У Києві через російський удар загинув спортсмен

Трагедія сталася під час російської атаки у ніч на 14 травня. Орлов жив у багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці, який потрапив під удар.

Юрію Орлову було 30 років. У минулому він виступав за хокейні клуби "Крижинка-Компаньйон", "Дженералз", "Спарта" та "Шторм". Останніми роками спортсмен грав у флорбол за клуб КФК.

Українська федерація флорболу оприлюднила офіційну заяву, в якій висловила співчуття рідним та близьким спортсмена.

Читайте також:

"Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі. Його відданість справі, професіоналізм і людяність назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто мав честь його знати", — йдеться у повідомленні федерації.

У соцмережах повідомили, що разом з Орловим загинула його дівчина.

Київ Хокей ракетний удар
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
