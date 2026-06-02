На війні загинув кандидат у майстри спорту та військовослужбовець СБУ Басюк

Український військовослужбовець Єгор Басюк. Фото: скриншот YouTube

Наприкінці травня травня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець спеціального підрозділу Служби безпеки України Єгор Басюк. Автомобіль, у якому перебував боєць, потрапив під ворожий обстріл. Після поранення його евакуювали в одну з лікарень Дніпра.

Лікарі не змогли врятувати життя захисника, йому було лише 23 роки, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Вінницьку міську раду.

Єгор Басюк народився 10 лютого 2004 року у Вінниці. До початку військової служби він активно займався спортом, мав звання кандидата в майстри спорту та перший дорослий розряд зі спортивного орієнтування. Також захоплювався велоспортом і неодноразово брав участь у змаганнях з велогонок. У 2025 році він добровільно вступив до лав Сил оборони України.

Захисник України у 23 роки

За службу Єгор Басюк отримав позивний "Парадокс". Після загибелі йому було посмертно присвоєно військове звання старшого сержанта. Крім того, захисника нагородили медаллю "За відвагу" за проявлену мужність і вірність військовому обов'язку.

Прощання з воїном відбулося на Алеї Слави Сабаровського кладовища у Вінниці. У Єгора залишилися батьки, дві сестри та два брати.

