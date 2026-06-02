Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Український велоспортсмен і військовослужбовець СБУ загинув на фронті

Український велоспортсмен і військовослужбовець СБУ загинув на фронті

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 15:47
На війні загинув кандидат у майстри спорту та військовослужбовець СБУ Басюк
Український військовослужбовець Єгор Басюк. Фото: скриншот YouTube

Наприкінці травня травня під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець спеціального підрозділу Служби безпеки України Єгор Басюк. Автомобіль, у якому перебував боєць, потрапив під ворожий обстріл. Після поранення його евакуювали в одну з лікарень Дніпра.

Лікарі не змогли врятувати життя захисника, йому було лише 23 роки, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Вінницьку міську раду.

Єгор Басюк народився 10 лютого 2004 року у Вінниці. До початку військової служби він активно займався спортом, мав звання кандидата в майстри спорту та перший дорослий розряд зі спортивного орієнтування. Також захоплювався велоспортом і неодноразово брав участь у змаганнях з велогонок. У 2025 році він добровільно вступив до лав Сил оборони України.

Захисник України у 23 роки

За службу Єгор Басюк отримав позивний "Парадокс". Після загибелі йому було посмертно присвоєно військове звання старшого сержанта. Крім того, захисника нагородили медаллю "За відвагу" за проявлену мужність і вірність військовому обов'язку.

Прощання з воїном відбулося на Алеї Слави Сабаровського кладовища у Вінниці. У Єгора залишилися батьки, дві сестри та два брати.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Олександра Усика зобов'язали захистити один із його чемпіонських поясів. Відмова призведе до втрати чемпіонського титулу. Бій має відбутися 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Кличко сказав про сильні сторони Агіта Кабаєла. Саме німецький боксер може стати наступним противником Олександра Усика.

СБУ велоспорт війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації