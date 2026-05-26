Головна Спорт На війні загинув батько відомого футболіста з УПЛ

На війні загинув батько відомого футболіста з УПЛ

Дата публікації: 26 травня 2026 21:48
На війні загинув батько воротаря Металіста 1925
Загиблий Юрій Мозіль. Фото: "Металіст 1925"

На війні проти російських окупантів загинув Юрій Мозіль. Військовий був батьком воротаря "Металіста 1925" Олега Мозіля.

Про втрату повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Металіст 1925".

Мозіль втратив батька на війні

У клубі висловили співчуття футболісту та його родині після трагічної звістки з фронту.

"Захищаючи Україну, загинув Юрій Мозіль, батько Олега Мозіля", — йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що деталі та обставини загибелі військового наразі не розголошуються.

Олег Мозіль народився у Львові 7 квітня 1996 року. Голкіпер виступає за "Металіст 1925" з серпня 2022 року, а його контракт із харківським клубом діє до літа 2026 року.

До переходу у "Металіст 1925" воротар грав за "Агробізнес", "Полісся", "ПФК Львів", "Буковину" та структуру львівських "Карпат". Також Мозіль має досвід виступів за юнацьку збірну України U19.

У нинішньому сезоні 30-річний воротар не грав. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 300 тисяч євро.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик

Андрій Котевич
