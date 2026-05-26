Главная Спорт На войне погиб отец известного футболиста из УПЛ

На войне погиб отец известного футболиста из УПЛ

Дата публикации 26 мая 2026 21:48
На войне погиб отец вратаря Металлиста 1925
Погибший Юрий Мозиль. Фото: "Металлист 1925"

На войне против российских оккупантов погиб Юрий Мозиль. Военный был отцом вратаря "Металлиста 1925" Олега Мозиля.

О потере сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Металлист 1925".

Мозиль потерял отца на войне

В клубе выразили соболезнования футболисту и его семье после трагического известия с фронта.

"Защищая Украину, погиб Юрий Мозиль, отец Олега Мозиля", — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что детали и обстоятельства гибели военного пока не разглашаются.

Олег Мозиль родился во Львове 7 апреля 1996 года. Голкипер выступает за "Металлист 1925" с августа 2022 года, а его контракт с харьковским клубом действует до лета 2026 года.

До перехода в "Металлист 1925" вратарь играл за "Агробизнес", "Полесье", "ПФК Львов", "Буковину" и структуру львовских "Карпат". Также Мозиль имеет опыт выступлений за юношескую сборную Украины U19.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь не играл. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
