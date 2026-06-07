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Головна Спорт Поворознюк та Інгулець програли справу трьом ексфутболістам

Поворознюк та Інгулець програли справу трьом ексфутболістам

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 18:44
Поворознюк та Інгулець програли справу трьом ексфутболістам
Олександр Поворознюк. Фото: кадр з відео

Палата з вирішення спорів УАФ ухвалила рішення на користь трьох колишніх гравців "Інгульця". Йдеться про Юрія Козиренка, Олександра Козака та Максима Мельничука, які оскаржували дії клубу через футбольні органи.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Александр Козак
Олександр Козак. Фото: "Інгулець"

У чому суть конфлікту

За інформацією джерела, півтора року тому футболісти подали позов проти "Інгульця". Гравці заявляли, що керівництво клубу безпідставно відсторонило їх від тренувань із першою командою, попри багатомісячну заборгованість із заробітної плати.

Після розгляду справи Палата з вирішення спорів УАФ підтримала позицію футболістів.

Згідно з рішенням, "Інгулець" зобов'язаний повністю погасити заборгованість за шість місяців та виплатити колишнім гравцям компенсацію за дострокове розірвання контрактів.

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Наразі інформації про можливе оскарження рішення з боку клубу немає.

Усі троє гравців раніше виступали за "Інгулець", однак залишили команду після конфлікту з тренерським штабом та керівництвом клубу. Справа привернула значну увагу в українському футболі через висловлювання власника "Інгульця" Олександра Поворознюка, який не захотів платити.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про кадрове рішення Андреа Мальдери перед товариською зустріччю збірної України з Данією. Наставник національної команди назвав склад гравців, які готуватимуться до заключного матчу червневого збору.

Також Новини.LIVE писав, що нагородження на міжнародних змаганнях завершилося скандалом через поведінку російських спортсменок. Їхня реакція на перемогу української учасниці викликала широкий резонанс серед уболівальників та спортивної спільноти.

Олександр Поворознюк Інгулець Перша ліга
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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