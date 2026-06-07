Поворознюк та Інгулець програли справу трьом ексфутболістам
Палата з вирішення спорів УАФ ухвалила рішення на користь трьох колишніх гравців "Інгульця". Йдеться про Юрія Козиренка, Олександра Козака та Максима Мельничука, які оскаржували дії клубу через футбольні органи.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.
У чому суть конфлікту
За інформацією джерела, півтора року тому футболісти подали позов проти "Інгульця". Гравці заявляли, що керівництво клубу безпідставно відсторонило їх від тренувань із першою командою, попри багатомісячну заборгованість із заробітної плати.
Після розгляду справи Палата з вирішення спорів УАФ підтримала позицію футболістів.
Згідно з рішенням, "Інгулець" зобов'язаний повністю погасити заборгованість за шість місяців та виплатити колишнім гравцям компенсацію за дострокове розірвання контрактів.
Наразі інформації про можливе оскарження рішення з боку клубу немає.
Усі троє гравців раніше виступали за "Інгулець", однак залишили команду після конфлікту з тренерським штабом та керівництвом клубу. Справа привернула значну увагу в українському футболі через висловлювання власника "Інгульця" Олександра Поворознюка, який не захотів платити.
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