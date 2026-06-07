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Главная Спорт Поворознюк и Ингулец проиграли дело трем экс-футболистам

Поворознюк и Ингулец проиграли дело трем экс-футболистам

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 18:44
Поворознюк и Ингулец проиграли дело трем экс-футболистам
Александр Поворознюк. Фото: кадр из видео

Палата по разрешению споров УАФ приняла решение в пользу трех бывших игроков "Ингульца". Речь идет о Юрии Козыренко, Александре Козаке и Максиме Мельничуке, которые оспаривали действия клуба через футбольные органы.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Александр Козак
Александр Козак. Фото: "Ингулец"

В чем суть конфликта

По информации источника, полтора года назад футболисты подали иск против "Ингульца". Игроки заявляли, что руководство клуба безосновательно отстранило их от тренировок с первой командой, несмотря на многомесячную задолженность по заработной плате.

После рассмотрения дела Палата по разрешению споров УАФ поддержала позицию футболистов.

Согласно решению, "Ингулец" обязан полностью погасить задолженность за шесть месяцев и выплатить бывшим игрокам компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

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Сейчас информации о возможном обжаловании решения со стороны клуба нет.

Все трое игроков ранее выступали за "Ингулец", однако покинули команду после конфликта с тренерским штабом и руководством клуба. Дело привлекло значительное внимание в украинском футболе из-за высказываний владельца "Ингульца" Александра Поворознюка, который не захотел платить.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о кадровом решении Андреа Мальдеры перед товарищеской встречей сборной Украины с Данией. Наставник национальной команды назвал состав игроков, которые будут готовиться к заключительному матчу июньского сбора.

Также Новости.LIVE писал, что награждение на международных соревнованиях завершилось скандалом из-за поведения российских спортсменок. Их реакция на победу украинской участницы вызвала широкий резонанс среди болельщиков и спортивного сообщества.

Александр Поворознюк Ингулец Первая лига
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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