Поворознюк и Ингулец проиграли дело трем экс-футболистам
Палата по разрешению споров УАФ приняла решение в пользу трех бывших игроков "Ингульца". Речь идет о Юрии Козыренко, Александре Козаке и Максиме Мельничуке, которые оспаривали действия клуба через футбольные органы.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.
В чем суть конфликта
По информации источника, полтора года назад футболисты подали иск против "Ингульца". Игроки заявляли, что руководство клуба безосновательно отстранило их от тренировок с первой командой, несмотря на многомесячную задолженность по заработной плате.
После рассмотрения дела Палата по разрешению споров УАФ поддержала позицию футболистов.
Согласно решению, "Ингулец" обязан полностью погасить задолженность за шесть месяцев и выплатить бывшим игрокам компенсацию за досрочное расторжение контрактов.
Сейчас информации о возможном обжаловании решения со стороны клуба нет.
Все трое игроков ранее выступали за "Ингулец", однако покинули команду после конфликта с тренерским штабом и руководством клуба. Дело привлекло значительное внимание в украинском футболе из-за высказываний владельца "Ингульца" Александра Поворознюка, который не захотел платить.
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