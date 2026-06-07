Матч Данія — Україна достроково зупинили та не дограватимуть

Товариський матч між збірними Данії та України в Оденсе не було дограно до кінця. Поєдинок було достроково зупинено після інциденту з Крістіаном Еріксеном.

Про зупинку матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Данці відкрили рахунок уже на 13-й хвилині. Патрік Доргу отримав передачу на правому фланзі, змістився в центр і точним ударом здалеку вразив ворота Анатолія Трубіна.

На 35-й хвилині господарі збільшили перевагу. Після комбінації за участю Доргу, Гойб'єрга та Гега Трубін відбив удар останнього, однак Йоакім Меле першим зіграв на добиванні — 2:0.

Перед перервою збірна України скоротила відставання. На 44-й хвилині Віталій Миколенко виконав передачу до штрафного майданчика. Роман Яремчук не дістався до м'яча, після чого той опинився у Віктора Циганкова, який відправив його у сітку.

Читайте також:

У компенсований до першого тайму час українці могли зрівняти рахунок. Після подачі Олега Очеретька Яремчук відправив м'яч у ворота Данії, однак арбітри зафіксували офсайд. Повтор епізоду показав, що взяття воріт могло бути зараховане через автогол, однак система ВАР на товариському матчі не використовувалася.

Що сталося з Еріксеном

На 65-й хвилині зустрічі Еріксен раптово впав на газон без контакту із суперником. Медики обох команд негайно вибігли на поле, а футболісти збірної Данії оточили партнера, щоб приховати процес надання допомоги.

Гру було зупинено, а на стадіоні запанувала тривожна атмосфера.

Eriksen passando mal e o susto de todo mundo dentro do campo 👇 pic.twitter.com/MrK2NYJXN4 — Vinicius Cordeiro (@vinacordeiros) June 7, 2026

На 74-й хвилині Еріксена вивели за межі поля для подальшого обстеження. Уболівальники зустріли футболіста оплесками.

Після консультацій представники команд та офіційні особи ухвалили рішення не відновлювати матч. Тренери збірних Данії та України зібрали футболістів обох команд у коло просто на полі та провели спільну розмову.

На момент зупинки Данія перемагала Україну з рахунком 2:1.

Данія — Україна 2:1

Голи: Доргу, 13, Меле, 35 — Циганков, 44

Данія: Германсен — Ба (Р. Крістенсен, 61), Андерсен, А. Крістенсен (Гегсберг, 46), Мехле — Еріксен, Гойб’єрг, Фрогольдт — Осула, Гег (Гойлунн, 61), Доргу (Дагім, 61).

Україна: Трубін — Забарний, Сарапій, Матвієнко — Циганков, Маліновський, Очеретько, Назарина, Миколенко — Судаков — Яремчук (Довбик, 46).

Попередження: Еріксен — Миколенко, Забарний