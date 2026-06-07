Матч Дания — Украина досрочно остановили и не будут доигрывать
Товарищеский матч между сборными Дании и Украины в Оденсе не был доигран до конца. Поединок был досрочно остановлен после инцидента с Кристианом Эриксеном.
Об остановке матча сообщил портал Новини.LIVE.
Как сыграли Украина и Дания
Датчане открыли счет уже на 13-й минуте. Патрик Доргу получил передачу на правом фланге, сместился в центр и точным ударом издали поразил ворота Анатолия Трубина.
На 35-й минуте хозяева увеличили преимущество. После комбинации с участием Доргу, Гойбьерга и Гега Трубин отразил удар последнего, однако Йоаким Меле первым сыграл на добивании — 2:0.
Перед перерывом сборная Украины сократила отставание. На 44-й минуте Виталий Миколенко выполнил передачу в штрафную площадку. Роман Яремчук не добрался до мяча, после чего тот оказался у Виктора Цыганкова, который отправил его в сетку.
В компенсированное к первому тайму время украинцы могли сравнять счет. После подачи Олега Очеретько Яремчук отправил мяч в ворота Дании, однако арбитры зафиксировали офсайд. Повтор эпизода показал, что взятие ворот могло быть засчитано из-за автогола, однако система ВАР на товарищеском матче не использовалась.
Что произошло с Эриксеном
На 65-й минуте встречи Эриксен внезапно упал на газон без контакта с соперником. Медики обеих команд немедленно выбежали на поле, а футболисты сборной Дании окружили партнера, чтобы скрыть процесс оказания помощи.
Игра была остановлена, а на стадионе воцарилась тревожная атмосфера.
Eriksen passando mal e o susto de todo mundo dentro do campo 👇 pic.twitter.com/MrK2NYJXN4- Vinicius Cordeiro (@vinacordeiros) 7 июня 2026 года
На 74-й минуте Эриксена вывели за пределы поля для дальнейшего обследования. Болельщики встретили футболиста аплодисментами.
После консультаций представители команд и официальные лица приняли решение не возобновлять матч. Тренеры сборных Дании и Украины собрали футболистов обеих команд в круг прямо на поле и провели совместный разговор.
На момент остановки Дания побеждала Украину со счетом 2:1.
Дания — Украина 2:1
Голы: Доргу, 13, Меле, 35 — Цыганков, 44
Дания: Германсен — Ба (Р. Кристенсен, 61), Андерсен, А. Кристенсен (Гегсберг, 46), Мехле — Эриксен, Гойбьерг, Фрогольдт — Осула, Гег (Гойлунн, 61), Доргу (Дагим, 61).
Украина: Трубин — Забарный, Сарапий, Матвиенко — Цыганков, Малиновский, Очеретько, Назарина, Миколенко — Судаков — Яремчук (Довбик, 46).
Предупреждения: Эриксен — Миколенко, Забарный
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