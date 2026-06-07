В матчі з Україною Еріксен знову втратив свідомість і тримався за груди

Крістіан Еріксен. Фото: x.com/ZoryaLondonsk

Товариський матч між збірними Данії та України в Оденсе було перервано через надзвичайну подію. Данський півзахисник Крістіан Еріксен втратив свідомість просто під час гри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Moment w którym Christian Eriksen upadł pic.twitter.com/8N6Od5uSjK — Marcel Analiza 🤹🏻‍♀️ (@ReformedNwk) June 7, 2026

Що сталося з Еріксеном

На 65-й хвилині один із футболістів збірної Данії несподівано впав на газон без контакту із суперником. Згодом стало зрозуміло, що йдеться про Крістіана Еріксена.

Медики обох команд миттєво вибігли на поле та почали надавати допомогу футболісту. Гравці збірної Данії оточили партнера, щоб приховати процес надання медичної допомоги від камер.

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Футболіста забрали з поля

На 74-й хвилині Еріксена вивели за межі поля для подальшого обстеження. Вболівальники почали аплодувати, що може свідчити про покращення стану футболіста.

Офіційної інформації щодо діагнозу або ступеня серйозності інциденту наразі немає.

Гру після цього достроково зупинили.

Під час Євро-2020 Крістіан Еріксен пережив зупинку серця у матчі проти Фінляндії. Після тривалого відновлення він повернувся до професійного футболу та продовжив виступи за збірну Данії.

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