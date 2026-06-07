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Головна Спорт В матчі з Україною Еріксен знову втратив свідомість і тримався за груди

В матчі з Україною Еріксен знову втратив свідомість і тримався за груди

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 21:11
В матчі з Україною Еріксен знову втратив свідомість і тримався за груди
Крістіан Еріксен. Фото: x.com/ZoryaLondonsk

Товариський матч між збірними Данії та України в Оденсе було перервано через надзвичайну подію. Данський півзахисник Крістіан Еріксен втратив свідомість просто під час гри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Що сталося з Еріксеном

На 65-й хвилині один із футболістів збірної Данії несподівано впав на газон без контакту із суперником. Згодом стало зрозуміло, що йдеться про Крістіана Еріксена.

Медики обох команд миттєво вибігли на поле та почали надавати допомогу футболісту. Гравці збірної Данії оточили партнера, щоб приховати процес надання медичної допомоги від камер.

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Футболіста забрали з поля

На 74-й хвилині Еріксена вивели за межі поля для подальшого обстеження. Вболівальники почали аплодувати, що може свідчити про покращення стану футболіста.

Офіційної інформації щодо діагнозу або ступеня серйозності інциденту наразі немає.

Гру після цього достроково зупинили.

Під час Євро-2020 Крістіан Еріксен пережив зупинку серця у матчі проти Фінляндії. Після тривалого відновлення він повернувся до професійного футболу та продовжив виступи за збірну Данії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Палата з вирішення спорів УАФ винесла рішення не на користь "Інгульця" у справі, ініційованій трьома колишніми футболістами команди.

Також Новини.LIVE писав, що "Металіст 1925" готує серйозне оновлення свого бренду перед стартом нового сезону. Харківський клуб планує відмовитися від нинішньої назви та представити вболівальникам нову символіку.

Данія Збірна України з футболу Крістіан Еріксен
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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