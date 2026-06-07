В матче с Украиной Эриксен снова потерял сознание и держался за грудь

Кристиан Эриксен. Фото: x.com/ZoryaLondonsk

Товарищеский матч между сборными Дании и Украины в Оденсе был прерван из-за чрезвычайного происшествия. Датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание прямо во время игры.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

Moment w którym Christian Eriksen upadł pic.twitter.com/8N6Od5uSjK — Marcel Analiza 🤹🏻‍♀️ (@ReformedNwk) June 7, 2026

Что произошло с Эриксеном

На 65-й минуте один из футболистов сборной Дании неожиданно упал на газон без контакта с соперником. Впоследствии стало понятно, что речь идет о Кристиане Эриксена.

Медики обеих команд мгновенно выбежали на поле и начали оказывать помощь футболисту. Игроки сборной Дании окружили партнера, чтобы скрыть процесс оказания медицинской помощи от камер.

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Футболиста забрали с поля

На 74-й минуте Эриксена вывели за пределы поля для дальнейшего обследования. Болельщики начали аплодировать, что может свидетельствовать об улучшении состояния футболиста.

Официальной информации о диагнозе или степени серьезности инцидента пока нет.

Игру после этого досрочно остановили.

Во время Евро-2020 Кристиан Эриксен пережил остановку сердца в матче против Финляндии. После длительного восстановления он вернулся к профессиональному футболу и продолжил выступления за сборную Дании.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Палата по разрешению споров УАФ вынесла решение не в пользу "Ингульца" по делу, инициированному тремя бывшими футболистами команды.

Также Новини.LIVE писал, что "Металлист 1925" готовит серьезное обновление своего бренда перед стартом нового сезона. Харьковский клуб планирует отказаться от нынешнего названия и представить болельщикам новую символику.