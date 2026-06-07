Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дания — Украина: в 1-м тайме после двух пропущенных забил Цыганков

Дания — Украина: в 1-м тайме после двух пропущенных забил Цыганков

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 20:34
Дания — Украина: в 1-м тайме после двух пропущенных забил Цыганков
Матч Дания — Украина. Фото: УАФ

Сборная Украины неудачно начала товарищеский матч против Дании в Оденсе. Команда Андреа Мальдеры пропустила два гола в первом тайме, но перед перерывом смогла сократить отставание.

О результате первого тайма сообщил портал Новини.LIVE.

Дания дважды наказала Украину

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте. Патрик Доргу получил передачу на правом фланге, сместился в центр и мощным ударом издали отправил мяч в правый угол ворот Анатолия Трубина.

На 35-й минуте датчане удвоили преимущество. После комбинации у штрафной площадки Гойбьерг вывел Гега на ударную позицию. Трубин парировал первый удар, но Йоаким Меле первым оказался на добивании — 2:0.

Цыганков вернул интригу

Украинцы ответили в конце первого тайма. На 44-й минуте Виталий Миколенко выполнил передачу в штрафную, Роман Яремчук не смог нанести удар, однако мяч отскочил к Виктору Цыганкову, который без проблем отправил его в сетку.

Читайте также:

Еще до перерыва Украина могла сравнять счет. В компенсированное время Яремчук отличился после подачи Олега Очеретько, однако арбитры зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот. На самом деле там должен был быть автогол, но судья момент не заметил, а ВАР на матче не было.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о поражении "Ингульца" в деле, которое против клуба подали трое экс-футболистов. Суд стал на сторону бывших игроков, а Александру Поворознюку придется выполнить принятое решение.

Также Новини.LIVE писал, что в "Металлисте 1925" начинают новый этап развития клуба. Руководство харьковской команды намерено изменить не только название, но и клубную айдентику.

Дания Сборная Украины по футболу товарищеские матчи
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации