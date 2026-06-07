Дания — Украина: в 1-м тайме после двух пропущенных забил Цыганков

Сборная Украины неудачно начала товарищеский матч против Дании в Оденсе. Команда Андреа Мальдеры пропустила два гола в первом тайме, но перед перерывом смогла сократить отставание.

О результате первого тайма сообщил портал Новини.LIVE.

Дания дважды наказала Украину

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте. Патрик Доргу получил передачу на правом фланге, сместился в центр и мощным ударом издали отправил мяч в правый угол ворот Анатолия Трубина.

На 35-й минуте датчане удвоили преимущество. После комбинации у штрафной площадки Гойбьерг вывел Гега на ударную позицию. Трубин парировал первый удар, но Йоаким Меле первым оказался на добивании — 2:0.

Цыганков вернул интригу

Украинцы ответили в конце первого тайма. На 44-й минуте Виталий Миколенко выполнил передачу в штрафную, Роман Яремчук не смог нанести удар, однако мяч отскочил к Виктору Цыганкову, который без проблем отправил его в сетку.

Читайте также:

Еще до перерыва Украина могла сравнять счет. В компенсированное время Яремчук отличился после подачи Олега Очеретько, однако арбитры зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот. На самом деле там должен был быть автогол, но судья момент не заметил, а ВАР на матче не было.