Дания — Украина: в 1-м тайме после двух пропущенных забил Цыганков
Сборная Украины неудачно начала товарищеский матч против Дании в Оденсе. Команда Андреа Мальдеры пропустила два гола в первом тайме, но перед перерывом смогла сократить отставание.
О результате первого тайма сообщил портал Новини.LIVE.
Дания дважды наказала Украину
Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте. Патрик Доргу получил передачу на правом фланге, сместился в центр и мощным ударом издали отправил мяч в правый угол ворот Анатолия Трубина.
На 35-й минуте датчане удвоили преимущество. После комбинации у штрафной площадки Гойбьерг вывел Гега на ударную позицию. Трубин парировал первый удар, но Йоаким Меле первым оказался на добивании — 2:0.
Цыганков вернул интригу
Украинцы ответили в конце первого тайма. На 44-й минуте Виталий Миколенко выполнил передачу в штрафную, Роман Яремчук не смог нанести удар, однако мяч отскочил к Виктору Цыганкову, который без проблем отправил его в сетку.
Еще до перерыва Украина могла сравнять счет. В компенсированное время Яремчук отличился после подачи Олега Очеретько, однако арбитры зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот. На самом деле там должен был быть автогол, но судья момент не заметил, а ВАР на матче не было.
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