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Головна Спорт Данія — Україна: в 1-му таймі після двох пропущених забив Циганков

Данія — Україна: в 1-му таймі після двох пропущених забив Циганков

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 20:34
Данія — Україна: в 1-му таймі після двох пропущених забив Циганков
Матч Данія — Україна. Фото: УАФ

Збірна України невдало розпочала товариський матч проти Данії в Оденсе. Команда Андреа Мальдери пропустила два голи в першому таймі, але перед перервою змогла скоротити відставання.

Про результат першого тайму повідомив портал Новини.LIVE.

Данія двічі покарала Україну

Господарі відкрили рахунок уже на 13-й хвилині. Патрік Доргу отримав передачу на правому фланзі, змістився до центру та потужним ударом здалеку відправив м'яч у правий кут воріт Анатолія Трубіна.

На 35-й хвилині данці подвоїли перевагу. Після комбінації біля штрафного майданчика Гойб'єрг вивів Гега на ударну позицію. Трубін парирував перший удар, але Йоакім Меле першим опинився на добиванні — 2:0.

Циганков повернув інтригу

Українці відповіли наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині Віталій Миколенко виконав передачу до штрафного майданчика, Роман Яремчук не зміг завдати удару, проте м'яч відскочив до Віктора Циганкова, який без проблем відправив його у сітку.

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Ще до перерви Україна могла зрівняти рахунок. У компенсований час Яремчук відзначився після подачі Олега Очеретька, однак арбітри зафіксували офсайд і скасували взяття воріт. Насправді там мав бути автогол, але суддя момент не помітив, а ВАР на матчі не було.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про поразку "Інгульця" в справі, яку проти клубу подали троє ексфутболістів. Суд став на бік колишніх гравців, а Олександру Поворознюку доведеться виконати ухвалене рішення.

Також Новини.LIVE писав, що в "Металісті 1925" розпочинають новий етап розвитку клубу. Керівництво харківської команди має намір змінити не лише назву, а й клубну айдентику.

Данія Збірна України з футболу товариські матчі
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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