Мальдера здивував складом України на матч з Данією

Збірна України сьогодні проведе товариський матч проти Данії. Поєдинок відбудеться в Оденсе та стане другим для Андреа Мальдери на чолі національної команди.

Про стартові склади команд повідомив портал Новини.LIVE.

Хто вийде у стартовому складі

З перших хвилин на поле в складі збірної України вийдуть Ілля Забарний та Руслан Маліновський. Порівняно з переможним матчем проти Польщі ці гравці потратили в заявку на матч і відразу вийшли в стартовому складі.

Стартовий склад України: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Циганков, Судаков, Маліновський, Яремчук.

Запасні: Єрмаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондар, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

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У складі господарів із перших хвилин зіграють Хермансен, Андерсен, Меле, Крістенсен, Еріксен, Осула, Фрохольдт, Доргу, Ба, Гох та Хьойберг.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом. Для збірних України та Данії це буде четверта очна зустріч в історії.

Наразі команди мають майже рівний баланс результатів: українці здобули одну перемогу, один матч завершився внічию, ще в одному поєдинку сильнішою була Данія.

Варто зазначити, що ані Україна, ані Данія не змогли пробитися на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" завершили виступи у плейоф відбору після поразки від Швеції, тоді як данці поступилися Чехії.