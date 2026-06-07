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Головна Спорт Мальдера здивував складом України на матч з Данією

Мальдера здивував складом України на матч з Данією

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 19:23
Мальдера здивував складом України на матч з Данією
Андреа Мальдера (справа). Фото: УАФ

Збірна України сьогодні проведе товариський матч проти Данії. Поєдинок відбудеться в Оденсе та стане другим для Андреа Мальдери на чолі національної команди.

Про стартові склади команд повідомив портал Новини.LIVE.

Хто вийде у стартовому складі

З перших хвилин на поле в складі збірної України вийдуть Ілля Забарний та Руслан Маліновський. Порівняно з переможним матчем проти Польщі ці гравці потратили в заявку на матч і відразу вийшли в стартовому складі.

Стартовий склад України: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Циганков, Судаков, Маліновський, Яремчук.

Запасні: Єрмаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондар, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Ігнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

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У складі господарів із перших хвилин зіграють Хермансен, Андерсен, Меле, Крістенсен, Еріксен, Осула, Фрохольдт, Доргу, Ба, Гох та Хьойберг.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом. Для збірних України та Данії це буде четверта очна зустріч в історії.

Наразі команди мають майже рівний баланс результатів: українці здобули одну перемогу, один матч завершився внічию, ще в одному поєдинку сильнішою була Данія.

Варто зазначити, що ані Україна, ані Данія не змогли пробитися на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" завершили виступи у плейоф відбору після поразки від Швеції, тоді як данці поступилися Чехії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Інгулець" та його президент Олександр Поворознюк програли суперечку трьом колишнім футболістам клубу.

Також Новини.LIVE писав, що харківський "Металіст 1925" готується до масштабних змін перед новим сезоном. Уже в червні клуб планує оновити свою назву та представити нову символіку.

Данія Збірна України з футболу Андреа Малдера
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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