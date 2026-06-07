Мальдера удивил составом Украины на матч с Данией

Сборная Украины сегодня проведет товарищеский матч против Дании. Поединок состоится в Оденсе и станет вторым для Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

О стартовых составах команд сообщил портал Новини.LIVE.

Кто выйдет в стартовом составе

С первых минут на поле в составе сборной Украины выйдут Илья Забарный и Руслан Малиновский. По сравнению с победным матчем против Польши эти игроки потратили в заявку на матч и сразу вышли в стартовом составе.

Стартовый состав Украины: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

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В составе хозяев с первых минут сыграют Хермансен, Андерсен, Меле, Кристенсен, Эриксен, Осула, Фрохольдт, Доргу, Ба, Гох и Хёйберг.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Для сборных Украины и Дании это будет четвертая очная встреча в истории.

Сейчас команды имеют почти равный баланс результатов: украинцы одержали одну победу, один матч завершился вничью, еще в одном поединке сильнее была Дания.

Стоит отметить, что ни Украина, ни Дания не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года. "Сине-желтые" завершили выступления в плейоф отбора после поражения от Швеции, тогда как датчане уступили Чехии.