Врач сборной Дании сообщил детали относительно состояния здоровья Эриксена
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины, чувствует себя хорошо. Футболист находится под наблюдением врачей и проходит дополнительные обследования.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Twitter Датского футбольного союза.
Что известно о состоянии Эриксена
Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал, что после инцидента футболист быстро пришел в себя и самостоятельно покинул поле.
"Кристиан чувствует себя хорошо и сам ушел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был", — сказал Боесен.
По словам медика, Эриксен ненадолго потерял сознание, однако контакт с ним удалось установить практически сразу после оказания помощи.
Сейчас футболист находится в больнице, где проходит дополнительные обследования. Врачи пытаются установить причину инцидента, который произошел во время матча.
"Он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке", — добавил врач сборной Дании.
Инцидент произошел во втором тайме товарищеского матча между Данией и Украиной. После потери сознания Эриксеном игра была остановлена, а впоследствии представители команд приняли решение не возобновлять поединок.
На момент остановки Дания побеждала со счетом 2:1.
Для Эриксена это уже не первый серьезный инцидент со здоровьем на футбольном поле. Во время матча Евро-2020 против Финляндии в июне 2021 года у него произошла остановка сердца. После этого футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор, что позволило ему вернуться к профессиональной карьере.
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