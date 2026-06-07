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Главная Спорт Врач сборной Дании сообщил детали относительно состояния здоровья Эриксена

Врач сборной Дании сообщил детали относительно состояния здоровья Эриксена

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 23:57
Врач сборной Дании сообщил детали относительно состояния здоровья Эриксена
Футболисты сборных Дании и Украины закрывают Кристиана Эриксена от болельщиков и телекамер. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который потерял сознание во время товарищеского матча против Украины, чувствует себя хорошо. Футболист находится под наблюдением врачей и проходит дополнительные обследования.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Twitter Датского футбольного союза.

Сообщение Датского футбольного союза
Сообщение Датского футбольного союза. Фото: скриншот

Что известно о состоянии Эриксена

Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал, что после инцидента футболист быстро пришел в себя и самостоятельно покинул поле.

"Кристиан чувствует себя хорошо и сам ушел с поля. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал так, как и должен был", — сказал Боесен.

По словам медика, Эриксен ненадолго потерял сознание, однако контакт с ним удалось установить практически сразу после оказания помощи.

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Сейчас футболист находится в больнице, где проходит дополнительные обследования. Врачи пытаются установить причину инцидента, который произошел во время матча.

"Он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке", — добавил врач сборной Дании.

Инцидент произошел во втором тайме товарищеского матча между Данией и Украиной. После потери сознания Эриксеном игра была остановлена, а впоследствии представители команд приняли решение не возобновлять поединок.

На момент остановки Дания побеждала со счетом 2:1.

Для Эриксена это уже не первый серьезный инцидент со здоровьем на футбольном поле. Во время матча Евро-2020 против Финляндии в июне 2021 года у него произошла остановка сердца. После этого футболисту установили кардиовертер-дефибриллятор, что позволило ему вернуться к профессиональной карьере.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о завершении спора между "Ингульцом" и тремя бывшими футболистами команды, который завершился не в пользу клуба из Петрово.

Также Новини.LIVE писал, что в харьковском "Металлисте 1925" готовятся к кардинальным изменениям, которые коснутся не только структуры клуба. Уже в июне команда может получить новое название и обновленную айдентику.

Дания Сборная Украины по футболу Кристиан Эриксен
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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