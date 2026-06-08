Забарный и Малиновский прокомментировали инцидент с Эриксеном

Илья Забарный во время матча со сборной Дании. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Ветеран сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во втором тайме товарищеского матча против Украины. Игра была остановлена, она не будет продолжена. Врачи спасли жизнь полузащитника, который сумел самостоятельно покинуть поле.

Футболисты сборной Украины поддержали Эриксена после поединка, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на страницы игроков в Instagram.

Кристиан Эриксен схватился за грудь на 65-й минуте матча. Опытный футболист упал на поле, вокруг него сразу же собрались игроки обеих команд. На поле выбежали врачи, которые помогли датчанину прийти в сознание.

Эмоции футболистов сборной Дании. Фото: УАФ

Поддержка игроку сборной Дании

Незадолго до инцидента Кристиан Эриксен обменялся парой фраз с Русланом Малиновским, который получил травму и прошел мимо датчанина. Новичок "Трабзонспора" вспомнил об этом эпизоде.

"Всего несколько мгновений назад мы шутили, а потом случилось такое. Скорейшего тебе выздоровления! Сил тебе и твоей семье", — так Малиновский обратился к Эриксену на своей странице в социальной сети.

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Илья Забарный был одним из первых игроков, которые позвали на поле докторов в моменте с падением Кристиана Эриксена на поле. Через несколько часов после остановки поединка капитан сборной Украины поддержал визави из датской команды: "Мы все с тобой".

Врач сборной Дании через несколько часов после инцидента написал, что с Кристианом Эриксеном все в порядке. В восстановлении футболиста принимает участие его кардиолог. Ветеран передал привет и поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, Новини.LIVE писали об эмоциональных словах главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры после матча.

Также Новини.LIVE цитировали наставника сборной Дании Брайана Римера, не скрывавшего, что его подопечные были в состоянии шока.