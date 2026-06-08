Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тренер сборной Дании высказался про инцидент с Эриксеном

Тренер сборной Дании высказался про инцидент с Эриксеном

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 10:08
Тренер сборной Дании Ример рассказал о самочувствие Эриксена
Брайан Ример с игроками сборной Дании и Украины после матча. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример признался, что не думает о футболе после матча с Украиной (2:1). "Динамит" побеждал "сине-желтых" к середине второго тайма, когда на поле едва не произошла трагедия. Она связана с капитаном хозяев поля Кристианом Эриксеном. 

Ример признался, что до конца не понимает, что произошло, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TV2

Кристиан Эриксен заставил болельщиков вспомнить события времен Евро-2021. Тогда на групповом этапе в матче с Финляндией ему стало плохо. Футболиста без сознания вынесли с поля на носилках, после чего доктора боролись за его жизнь в госпитале. Шесть лет спустя в игре против сборной Украины ситуация едва не повторилась. 

Брайан Ример
Игроки из Дании и Украины после матча. Фото: Reuters

Сборная Дании до сих пор в шоке 

На этот раз Кристиана Эриксена привели в сознание прямо на поле, он сумел покинуть его пределы самостоятельно. Однако этот случай повлиял на всех, кто в тот вечер находился на стадионе. Главный тренер сборной Дании не стал исключением. 

"Футбол сейчас не важен, мы думаем только об Эриксене. К счастью, наши доктора были готовы и сработали оперативно. Они помогли избежать наихудшего. Сейчас Кристиан в больнице, но он в порядке. Все не так плохо, как на Евро-2021. Он передает привет, это правда", — заявил тренер. 

Читайте также:

Ример добавил, что все футболисты и он сам пережили стресс. Наставник сборной Дании не понимает, как себя чувствует после пережитого. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что сказал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после матча с Данией. 

Также Новини.LIVE писали об информации датских врачей относительно состояния здоровья полузащитника Кристиана Эриксена. 

футбол Сборная Украины по футболу Кристиан Эриксен
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации