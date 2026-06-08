Тренер сборной Дании Ример рассказал о самочувствие Эриксена

Брайан Ример с игроками сборной Дании и Украины после матча. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример признался, что не думает о футболе после матча с Украиной (2:1). "Динамит" побеждал "сине-желтых" к середине второго тайма, когда на поле едва не произошла трагедия. Она связана с капитаном хозяев поля Кристианом Эриксеном.

Ример признался, что до конца не понимает, что произошло, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на TV2.

Кристиан Эриксен заставил болельщиков вспомнить события времен Евро-2021. Тогда на групповом этапе в матче с Финляндией ему стало плохо. Футболиста без сознания вынесли с поля на носилках, после чего доктора боролись за его жизнь в госпитале. Шесть лет спустя в игре против сборной Украины ситуация едва не повторилась.

Игроки из Дании и Украины после матча. Фото: Reuters

Сборная Дании до сих пор в шоке

На этот раз Кристиана Эриксена привели в сознание прямо на поле, он сумел покинуть его пределы самостоятельно. Однако этот случай повлиял на всех, кто в тот вечер находился на стадионе. Главный тренер сборной Дании не стал исключением.

"Футбол сейчас не важен, мы думаем только об Эриксене. К счастью, наши доктора были готовы и сработали оперативно. Они помогли избежать наихудшего. Сейчас Кристиан в больнице, но он в порядке. Все не так плохо, как на Евро-2021. Он передает привет, это правда", — заявил тренер.

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Ример добавил, что все футболисты и он сам пережили стресс. Наставник сборной Дании не понимает, как себя чувствует после пережитого.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что сказал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера после матча с Данией.

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