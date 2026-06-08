Тренер збірної Данії Рімер розповів про самопочуття Еріксена

Браян Рімер із гравцями збірної Данії та України після матчу. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Данії Браян Рімер зізнався, що не думає про футбол після матчу з Україною (2:1). "Динаміт" перемагав "синьо-жовтих" до середини другого тайму, коли на полі ледь не сталася трагедія. Вона пов'язана з капітаном господарів поля Крістіаном Еріксеном.

Рімер зізнався, що до кінця не розуміє, що сталося, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на TV2.

Крістіан Еріксен змусив уболівальників згадати події часів Євро-2021. Тоді на груповому етапі в матчі з Фінляндією йому стало зле. Футболіста непритомного винесли з поля на ношах, після чого лікарі боролися за його життя в госпіталі. Шість років потому в грі проти збірної України ситуація ледь не повторилася.

Гравці з Данії та України після матчу. Фото: Reuters

Збірна Данії досі в шоці

Цього разу Крістіана Еріксена привели до тями просто на полі, він зумів покинути його межі самостійно. Однак цей випадок вплинув на всіх, хто того вечора перебував на стадіоні. Головний тренер збірної Данії не став винятком.

"Футбол зараз не важливий, ми думаємо тільки про Еріксена. На щастя, наші лікарі були готові і спрацювали оперативно. Вони допомогли уникнути найгіршого. Зараз Крістіан у лікарні, але з ним усе гаразд. Усе не так погано, як на Євро-2021. Він передає привіт, це правда", — заявив тренер.

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Рімер додав, що всі футболісти і він сам пережили стрес. Наставник збірної Данії не розуміє, як почувається після пережитого.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що сказав головний тренер збірної України Андреа Мальдера після матчу з Данією.

Також Новини.LIVE писали про інформацію данських лікарів щодо стану здоров'я півзахисника Крістіана Еріксена.