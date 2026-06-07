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Головна Спорт Мальдера повідомив, що через ситуацію з Еріксоном деякі гравці плакали

Мальдера повідомив, що через ситуацію з Еріксоном деякі гравці плакали

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 22:52
Мальдера повідомив, що через ситуацію з Еріксоном деякі гравці плакали
Андреа Мальдера. Фото: кадр з відео

Товариський матч між збірними Данії та України було достроково завершено після інциденту за участю Крістіана Еріксена. Головний тренер української команди Андреа Мальдера пояснив, як ухвалювалося це рішення.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал УАФ.

Мальдера пояснив рішення зупинити матч

Італійський тренер заявив, що після інциденту обидві команди перебували в шоковому стані. За його словами, у той момент футбол відійшов на другий план.

"Ми все ще приголомшені побаченим і тим, що сталося. Нині ми думками з Еріксеном та його родиною", — сказав Мальдера.

Мальдера розповів, що багато футболістів обох збірних важко переживали те, що сталося на полі. Тренер зазначив, що в деяких гравців збірної Данії були сльози на очах після інциденту.

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Мальдера розповів, що після інциденту до нього підійшов головний тренер збірної Данії, після чого сторони спільно дійшли висновку, що продовжувати гру недоречно.

"До мене підійшов тренер данців, і ми вирішили припинити матч. Життя — головна цінність, а все інше другорядне", — додав наставник збірної України.

Поєдинок в Оденсе було зупинено на 65-й хвилині після інциденту за участю Крістіана Еріксена. На момент припинення гри Данія перемагала Україну з рахунком 2:1.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Поворознюк та "Інгулець" зазнали фіаско в розгляді справи, яку проти клубу ініціювали троє колишніх футболістів.

Також Новини.LIVE писав, що "Металіст 1925" найближчим часом може постати перед уболівальниками в оновленому вигляді.

Збірна України з футболу Андреа Малдера Крістіан Еріксен
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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