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Главная Спорт Мальдера сообщил, что из-за ситуации с Эриксоном некоторые игроки плакали

Мальдера сообщил, что из-за ситуации с Эриксоном некоторые игроки плакали

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 22:52
Мальдера сообщил, что из-за ситуации с Эриксоном некоторые игроки плакали
Андреа Мальдера. Фото: кадр из видео

Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был досрочно завершен после инцидента с участием Кристиана Эриксена. Главный тренер украинской команды Андреа Мальдера объяснил, как принималось это решение.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал УАФ.

Мальдера объяснил решение остановить матч

Итальянский тренер заявил, что после инцидента обе команды находились в шоковом состоянии. По его словам, в тот момент футбол отошел на второй план.

"Мы все еще потрясены увиденным и тем, что произошло. Сейчас мы мыслями с Эриксеном и его семьей", — сказал Мальдера.

Мальдера рассказал, что многие футболисты обеих сборных тяжело переживали произошедшее на поле. Тренер отметил, что у некоторых игроков сборной Дании были слезы на глазах после инцидента.

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Мальдера рассказал, что после инцидента к нему подошел главный тренер сборной Дании, после чего стороны совместно пришли к выводу, что продолжать игру неуместно.

"Ко мне подошел тренер датчан, и мы решили прекратить матч. Жизнь — главная ценность, а все остальное второстепенно", — добавил наставник сборной Украины.

Поединок в Оденсе был остановлен на 65-й минуте после инцидента с участием Кристиана Эриксена. На момент приостановки игры Дания побеждала Украину со счетом 2:1.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Поворознюк и "Ингулец" потерпели фиаско в рассмотрении дела, которое против клуба инициировали трое бывших футболистов.

Также Новини.LIVE писал, что "Металлист 1925" в ближайшее время может предстать перед болельщиками в обновленном виде.

Сборная Украины по футболу Андреа Малдера Кристиан Эриксен
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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