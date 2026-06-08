В реанимации скончался комментатор Александр Тынгаев

Комментатор Александр Тынгаев. Фото: facebook.com/tyngaev

Украинское спортивное и медийное сообщество понесло невосполнимую потерю - в реанимационном отделении ожогового центра умер известный комментатор и журналист Александр Тынгаев. Сердце 46-летнего специалиста, чей голос знали миллионы футбольных болельщиков по всей стране, остановилось после отчаянной борьбы медиков за его жизнь.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE.

Александр Тынгаев умер от удара током

Врачам реанимационного отделения не удалось спасти жизнь известного спортивного комментатора Александра Тынгаева — он скончался от полученных травм. Накануне журналист попал в ожоговый центр после жуткого инцидента на природе, который произошел во время рыбалки. Находясь возле водоема, мужчина неосторожно взмахнул удочкой и задел высоковольтный кабель, который проходил над головой.

Александр Тынгаев. Фото: facebook.com/tyngaev

Мощный разряд электрического тока нанес Александру Тынгаеву несовместимые с жизнью повреждения. Медики констатировали поражение более 90% поверхности тела. Несмотря на все усилия врачей, организм 46-летнего медийщика не выдержал.

Кто такой Александр Тынгаев

Александр Тынгаев оставил глубокий след в истории отечественного спортивного вещания. Свой путь в большом спорте он начинал на футбольной карте как воспитанник академии полтавской "Ворсклы". Однако настоящим призванием для него стала журналистика, в которую он пришел совсем юным, в 17 лет. Начиная с 2004 года, талантливый репортер работал на ведущих украинских телеканалах национального уровня.

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Наибольшую славу и любовь миллионов болельщиков Александру принесла его эмоциональная и профессиональная работа на матчах финальной части чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Александр Тынгаев на радио. Фото: facebook.com/tyngaev

Его фирменный голос звучал практически в каждом доме футбольных фанатов, которые активно следили за матчами. Последние годы своей жизни Александр Тынгаев посвятил радиовещанию, где оставался верен профессии и своей многотысячной аудитории.

Соболезнования родным, близким и коллегам Александра.

Перечень платформ и каналов, где будет доступна прямая трансляция подготовительного матча сборной Украины против Дании, ранее публиковал ресурс Новини.LIVE. Этот поединок является одним из главных этапов подготовки сборной накануне ближайших международных встреч.

Также трагический инцидент унес жизнь 47-летнего жителя Бранденбурга, который разбился во время прыжка на горе Гигервальдшпиц в Швейцарии. Спортсмен из немецкого города Креммен совершал вечерний полет в вингсьюте 5 июня вместе с другим 37-летним прыгуном. Вскоре после отрыва от экстремальной точки полета мужчина по неизвестным причинам потерял управление воздушным костюмом.