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Главная Спорт Журналист сообщил, что встреча Усика и Трампа прошла в теплой атмосфере

Журналист сообщил, что встреча Усика и Трампа прошла в теплой атмосфере

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 11:02
Яриш рассказал, как прошла встреча Усика с Трампом в Белом доме
Александр Усик. Фото: x.com/usykaa

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Стали известны новые подробности встречи украинского боксера с американским лидером.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Остапа Ярыша.

Александр Усик и Дональд Трамп
Александр Усик и Дональд Трамп. Фото: x.com/MargoMartin47

Как прошла встреча Усика и Трампа

По словам Ярыша, Усик встретился с Трампом вместе с Меган Моббс и специальным представителем президента США Китом Келлогом. Встреча состоялась в Белом доме и длилась дольше, чем планировалось изначально.

"Александр Усик, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе из Украины, встретился сегодня с Дональдом Трампом в Белом доме вместе с Меган Моббс и Китом Келлогом. Встреча прошла в теплой атмосфере и длилась дольше, чем ожидалось", — сообщил Ярыш.

Подробности разговора стороны пока не раскрывают. Также неизвестно, какие именно вопросы обсуждались во время встречи.

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Накануне Усик опубликовал фотографии из Пентагона, которые вызвали значительный интерес в социальных сетях. После этого появились и снимки украинского чемпиона вместе с Трампом в Овальном кабинете. Вероятно, боксер приехал посетить турнир UFC в Белом доме.

Александр в мае провел очередную защиту титулов, победив Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде.

После этой победы Усик имеет 25 побед в 25 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что один из самых известных украинских сумоистов рассказал о влиянии Усика на свою спортивную карьеру.

Также Новини.LIVE писал, что тренер Усика проанализировал выступление боксера в поединке против Верхувена и объяснил причины не слишком убедительного боя украинца.

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Дональд Трамп Александр Усик Белый дом
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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