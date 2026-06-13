Яриш розповів, як пройшла зустріч Усика з Трампом у Білому домі

Олександр Усик. Фото: x.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Стали відомі нові подробиці спілкування українського боксера з американським лідером.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Остапа Яриша.

Олександр Усик та Дональд Трамп. Фото: x.com/MargoMartin47

Як пройшла зустріч Усика та Трампа

За словами Яриша, Усик зустрівся з Трампом разом із Меган Моббс та спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Спілкування відбулося у Білому домі й тривало довше, ніж планувалося спочатку.

"Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі з України, зустрівся сьогодні з Дональдом Трампом у Білому домі разом із Меган Моббс та Кітом Келлогом. Зустріч була теплою і тривала довше, ніж очікувалося", — повідомив Яриш.

Подробиці розмови сторони поки не розкривають. Також невідомо, які саме питання обговорювалися під час зустрічі.

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Напередодні Усик опублікував фотографії з Пентагону, які викликали значний інтерес у соціальних мережах. Після цього з'явилися й світлини українського чемпіона разом із Трампом в Овальному кабінеті. Ймовірно, боксер приїхав відвідати турнір UFC у Білому домі.

Олександр у травні провів черговий захист титулів, перемігши Ріко Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після цієї перемоги Усик має 25 перемог у 25 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що один із найвідоміших українських сумоїстів розповів про вплив Усика на свою спортивну кар'єру.

Також Новини.LIVE писав, що тренер Усика проаналізував виступ боксера в поєдинку проти Верхувена та пояснив причини не надто переконливого бою українця.