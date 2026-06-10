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Головна Спорт Тренер Усика розповів про причини поганого виступу в бою з Верхувеном

Тренер Усика розповів про причини поганого виступу в бою з Верхувеном

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 22:18
Тренер Усика розповів про причини поганого виступу в бою з Верхувеном
Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Рекордна вага лінійного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика перед поєдинком із Ріко Верхувеном стала однією з головних тем для обговорення після бою. У команді українського чемпіона пояснили, чому боксер вийшов на ринг найважчим за всю професійну кар'єру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sportowe Fakty.

Александр Усик и Рико Верхувен
Усик в кутку рингу під час бою з Верхувеном. Фото: Reuters

Чому Усик був важчим ніж в інших боях

Тренер із фізичної підготовки Якуб Хицький наголосив, що зміни у вазі українця були не такими суттєвими, як може здатися на перший погляд. За останні кілька поєдинків безжирова маса тіла Усика збільшилася менш ніж на кілограм.

"Ті 800-900 грамів — це функціональна зміна, яка впливає на збільшення сили удару, підвищення генерованої та повторюваної потужності, а також на профілактику травм", — пояснив Хицький.

Фахівець зазначив, що для спортсменів надважкої ваги природними є коливання маси тіла в межах кількох відсотків залежно від харчування, рівня гідратації та часу проведення зважування.

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У команді також запевнили, що додаткова вага не вплинула на швидкість пересування Усика, роботу ніг чи кількість ударів. Усі ці показники контролювали під час тренувального табору та спарингів.

Чому бій із Верхувеном виявився складним

На думку Хицького, головною причиною складного поєдинку став не фізичний стан українця, а стиль ведення бою Верхувена.

За словами тренера, суперник постійно йшов уперед незалежно від пропущених ударів та використовував нестандартні рухи, які могли відволікати Усика під час роботи в рингу.

Наступальний стиль Верхувена тренер назвав однією з ключових причин невдалого виступу українця.

Зазначимо, що перед боєм із Верхувеном Усик показав на зважуванні 105,8 кг. Це стало найбільшим показником ваги українця за всю кар'єру. Попередній рекорд було зафіксовано перед реваншем із Даніелем Дюбуа, коли чемпіон важив 103,1 кг.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що авторитетний журнал Time включив Олександра Усика до списку п’ятдесяти найвпливовіших людей у світовому спорті. Український чемпіон опинився в одному ряду з провідними атлетами планети.

Також Новини.LIVE писав, що один із колишніх суперників Усика несподівано повернувся до теми можливого другого поєдинку з українцем.

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Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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