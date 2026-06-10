Тренер Усика рассказал о причинах неудачного выступления в бою с Верхувеном

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Рекордный вес линейного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика перед поединком с Рико Верхувеном стал одной из главных тем для обсуждения после боя. В команде украинского чемпиона объяснили, почему боксер вышел на ринг самым тяжелым за всю профессиональную карьеру.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sportowe Fakty.

Усик в углу ринга во время боя с Верхувеном. Фото: Reuters

Почему Усик был тяжелее, чем в других боях

Тренер по физической подготовке Якуб Хицкий подчеркнул, что изменения в весе украинца были не такими существенными, как может показаться на первый взгляд. За последние несколько поединков безжировая масса тела Усика увеличилась менее чем на килограмм.

"Эти 800–900 граммов — это функциональное изменение, которое влияет на увеличение силы удара, повышение генерируемой и повторяемой мощности, а также на профилактику травм", — пояснил Хицкий.

Специалист отметил, что для спортсменов супертяжелого веса естественны колебания массы тела в пределах нескольких процентов в зависимости от питания, уровня гидратации и времени проведения взвешивания.

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В команде также заверили, что дополнительный вес не повлиял на скорость передвижения Усика, работу ног или количество ударов. Все эти показатели контролировали во время тренировочного сбора и спаррингов.

Почему бой с Верхувеном оказался сложным

По мнению Хыцкого, главной причиной сложного поединка стало не физическое состояние украинца, а стиль ведения боя Верхувена.

По словам тренера, соперник постоянно шел вперед, независимо от пропущенных ударов, и использовал нестандартные движения, которые могли отвлекать Усика во время работы в ринге.

Наступательный стиль Верхувена тренер назвал одной из ключевых причин неудачного выступления украинца.

Отметим, что перед боем с Верхувеном Усик показал на взвешивании 105,8 кг. Это стало самым большим показателем веса украинца за всю карьеру. Предыдущий рекорд был зафиксирован перед реваншем с Даниэлем Дюбуа, когда чемпион весил 103,1 кг.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что авторитетный журнал Time включил Александра Усика в список пятидесяти самых влиятельных людей в мировом спорте. Украинский чемпион оказался в одном ряду с ведущими атлетами планеты.

Также Новини.LIVE писал, что один из бывших соперников Усика неожиданно вернулся к теме возможного второго поединка с украинцем.