Український сумоїст Аонішікі розповів, чим його надихає Усик

Данило Явгусишин. Фото: кадр з відео

Український сумоїст Данило Явгусишин, більш відомий у Японії як Аонішікі Арата, назвав спортсмена, за виступами якого стежить найбільше. Сумоїст зізнався, що особливе місце для нього займає чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на GQ.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чому Аонішікі захоплюється Усиком

Явгусишин зізнався, що давно стежить за кар'єрою українського боксера та вважає його прикладом для наслідування не лише через результати на рингу.

Сумоїст зазначив, що найбільше його вражає підхід Усика до підготовки та психологічний настрій перед поєдинками.

"Я давно стежу за ним і вважаю, що в нього справді є чому повчитися", — сказав Явгусишин.

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За словами спортсмена, він уважно вивчає методи тренувань та відновлення українського чемпіона, намагаючись знаходити корисні елементи для власної кар'єри.

"Його психологічне налаштування перед поєдинками, підхід до тренувань, методи відновлення після навантажень", — пояснив сумоїст.

Явгусишин народився в Україні і виступав у боротьбі, але вже кілька років виступає в професійному сумо в Японії під спортивним ім'ям Аонішікі Арата.

Останніми сезонами українець стабільно прогресує та вважається одним із найперспективніших представників європейського сумо в Японії.

Усик є чинним чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Українець залишається непереможеним на професійному рингу та вважається одним із найуспішніших боксерів сучасності.

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