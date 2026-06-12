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Головна Спорт Найвідоміший український сумоїст повідомив, чим його надихнув Усик

Найвідоміший український сумоїст повідомив, чим його надихнув Усик

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 21:51
Український сумоїст Аонішікі розповів, чим його надихає Усик
Данило Явгусишин. Фото: кадр з відео

Український сумоїст Данило Явгусишин, більш відомий у Японії як Аонішікі Арата, назвав спортсмена, за виступами якого стежить найбільше. Сумоїст зізнався, що особливе місце для нього займає чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на GQ.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чому Аонішікі захоплюється Усиком

Явгусишин зізнався, що давно стежить за кар'єрою українського боксера та вважає його прикладом для наслідування не лише через результати на рингу.

Сумоїст зазначив, що найбільше його вражає підхід Усика до підготовки та психологічний настрій перед поєдинками.

"Я давно стежу за ним і вважаю, що в нього справді є чому повчитися", — сказав Явгусишин.

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За словами спортсмена, він уважно вивчає методи тренувань та відновлення українського чемпіона, намагаючись знаходити корисні елементи для власної кар'єри.

"Його психологічне налаштування перед поєдинками, підхід до тренувань, методи відновлення після навантажень", — пояснив сумоїст.

Явгусишин народився в Україні і виступав у боротьбі, але вже кілька років виступає в професійному сумо в Японії під спортивним ім'ям Аонішікі Арата.

Останніми сезонами українець стабільно прогресує та вважається одним із найперспективніших представників європейського сумо в Японії.

Усик є чинним чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Українець залишається непереможеним на професійному рингу та вважається одним із найуспішніших боксерів сучасності.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомив про перспективи Артема Довбика, який має покинути "Рому" заради одного із двох іспанських клубів.

Також Новини.LIVE писав про розстановку сил у боротьбі за "Золотий м'яч", який несподівано вручать в Лондоні, а не в Парижі.

Олександр Усик сумо Данило Явгусишин
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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