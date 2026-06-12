Украинский сумоист Аонишики рассказал, чем его вдохновляет Усик

Даниил Явгусишин. Фото: кадр из видео

Украинский сумоист Даниил Явгусишин, более известный в Японии как Аонисики Арата, назвал спортсмена, за выступлениями которого он следит больше всего. Сумоист признался, что особое место для него занимает чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на GQ.

Александр Усик. Фото: Reuters

Почему Аонишики восхищается Усиком

Явгусишин признался, что давно следит за карьерой украинского боксера и считает его примером для подражания не только из-за результатов на ринге.

Сумоист отметил, что больше всего его впечатляет подход Усика к подготовке и психологический настрой перед поединками.

"Я давно слежу за ним и считаю, что у него действительно есть чему поучиться", — сказал Явгусишин.

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По словам спортсмена, он внимательно изучает методы тренировок и восстановления украинского чемпиона, пытаясь найти полезные элементы для собственной карьеры.

"Его психологическая настройка перед поединками, подход к тренировкам, методы восстановления после нагрузок", — пояснил сумоист.

Явгусишин родился в Украине и занимался борьбой, но уже несколько лет выступает в профессиональном сумо в Японии под спортивным именем Аонишики Арата.

В последние сезоны украинец стабильно прогрессирует и считается одним из самых перспективных представителей европейского сумо в Японии.

Усик является действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге и считается одним из самых успешных боксеров современности.

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